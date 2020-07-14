"Koronavirüse Grip Gibi Tekrar Tekrar Yakalanabiliriz"

İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırmanın bulgularına göre vücudumuz, koronavirüse karşı ürettiği antikorların üretimini bir süre sonra durduruyor. Bu da, koronavirüse tekrar tekrar yakalanabileceğimiz anlamına geliyor.

Londra Üniversitesi’ne bağlı King's College’da yapılan yeni bir araştırma, koronavirüse yakalanıp iyileşen kişilerin virüse karşı oldukça etkili antikorlar geliştirdiğini ortaya koyarken, antikorların kalıcı olmadığına ve kişilerin grip gibi koronavirüse de tekrar tekrar yakalanabileceğine dair önemli bulgular elde etti.

Londra’daki Guy's and St Thomas Hastanesi'nde, 90’ın üzerinde hasta ve sağlık çalışanı ile gerçekleştirilen çalışmada katılımcıların koronavirüse karşı bağışıklık sistemi tepkileri incelendi. Veriler, vücudun koronavirüs belirtileri görülmeye başladığı andan itibaren antikor seviyesini artırdığını ortaya çıkarırken, antikor seviyesinin üç hafta içinde zirve noktasına ulaştığı ve ardından düşüşe geçtiği tespit edildi.

Koronavirüsü atlattıktan sonra antikor üretimi tamamen durabiliyor

Yapılan kan testlerinde katılımcıların yüzde 60’ının koronavirüse karşı oldukça yüksek seviyede antikor ürettiği görüldü. Bununla birlikte 3 aylık sürecin sonunda hastaların yalnızca yüzde 17’sinde bağışıklık seviyelerinin korunduğu görüldü. Söz konusu dönemde ortalama bağışıklık seviyesi 23 kat azalma gösterirken bazı vakalarda ise antikor üretimi tamamen durmuştu.

Çalışmaya liderlik eden araştırmacılardan Dr. Katie Doores, “İnsanlar, virüse karşı makul seviyede antikor geliştiriyor ancak bu seviye, zirvenizin ne kadar yüksek olduğuna bağlı olarak kısa sürede düşmeye başlıyor. Bu zirve noktası, antikorların ne kadar vücudunuzda kalmaya devam edeceğini belirliyor” dedi ve çalışmanın hem aşı geliştirilmesi hem de sürü bağışıklığı kazanılması süreci için önemli bilgiler içerdiğini belirtti.

Bir kere koronavirüs aşısı olmak kalıcı bir koruma sağlamayabilir

Dr. Doores’a göre hastalık ile mücadele ederken üretilen antikorlar üç ay içinde kayboluyorsa, aşı geliştirildiğinde de benzer sonuçla karşılaşmamız olası. Doores, söz konusu çalışmaya göre insanların antikor üretimi için takviye alması gerekeceğini belirtirken tek bir doz aşının yeterli olmayabileceğini belirtti.

Kısaca özetlemek gerekirse Dr. Katie Doores öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma, vücudumuzun koronavirüse karşı ürettiği antikorların 3 ay gibi kısa bir sürede ortadan kaybolduğunu ve koronavirüse tekrar tekrar yakalanabileceğimize dair kanıtlar sunuyor. Dolayısı ile koronavirüs aşısı bulunsa bile bir kere aşı olmak, kalıcı bir koruma sağlamayabilir.