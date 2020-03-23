Sahte Koronavirüs İlacı Tanıtan Ünlülere Soruşturma Açıldı

Geçtiğimiz günlerde birçok ünlü isim, Instagram hesaplarından koronavirüsü de dahil birçok virüs türüne karşı koruduğu iddia edilen bir gıda takviyesinin tanıtımını yapmıştı. Herhangi bir onayı veya izni bulunmayan ürünün tanıtımını yapan ünlülere soruşturma açıldı.

Koronavirüsü dünyanın dört bir tarafını etkisi altına alırken, bir taraftan da fırsatçıların ortaya çıkmasına neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde birçok ünlü isim tarafından tanıtımı yapılan ve koronavirüse karşı koruma sağladığı söylenen gıda takviyesi bu de fırsatçıların ürünlerinden biriydi.

Koronavirüs da dahil olmak üzere birçok virüs türüne karşı koruma sağladığı iddiası ile ortaya çıkan No Attack isimli ürününün reklamını Şeyma Subaşı, Seray Sever, Seda Sayan, Seren Serengil, Ebru Akel, Perihan Savaş gibi pek çok ünlü Instagram hesabı üzerinden yaptı.

Vitamin olarak nitelendirilen ürünün tanıtımını yapan isimlerden Seda Sayan, ürünün eczane satışı onayı olduğunu söyleyerek tanıtım yapmasını savunmuştu. Ancak İstanbul Eczane Odası’ndan yapılan açıklama, ürünün eczane satış onayı olmadığını ortaya çıkardı. İstanbul Eczane Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, eczanelerde böyle bir ürün olmadığını, ciddi boyutlarda bir sahtekarlığın söz konusu olduğunu söyledi. Ünlüler tarafından reklamı yapılan ürünle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nda alınan bir onay veya izin olmadığı da gelen haberler arasında.

Son olarak savcılığın birçok ünlü isim tarafından reklamı yapılan, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın herhangi kaydı veya onayı olmadığı iddia edilen ürünün tanıtımı ile ilgili olarak ünlü isimlere soruşturma başlattığı belirtildi.