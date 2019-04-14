Sony, Uygunsuz Kullanıcı Adlarını Değiştiriyor

İçerisinde uygunsuz kelimeler bulunan kullanıcı adları Sony tarafından anında değiştirilecek.

Rakibi sinirlendirmek veya oynanılan kişileri kışkırtmak için kullanılan kullanıcı adlarına elveda. İçerisinde uygun olmayan içerik bulunan kullanıcı adları artık Sony tarafından sorgu sualsiz "TempXXXX" olarak (XXXX kısmı rastgele numaralarla dolu oluyor.) değiştiriliyor.

Yılların oyun sektörü devi Sony, kötü amaçlı kişiler hakkında artık sağlam adımlar atıyor. Dijital içerik üreticisi dün ilk kez kullanıcılarına hiçbir sebep olmasın kullanıcı adlarını istedikleri gibi değiştirme imkanını sundu. Kullanıcı adları uygunsuz olan kullanıcıların, adlarını güzel bir şekilde değiştirmesi istendi.

Bunun ardından PSN Blog'da, hizmet koşullarını ihlal eden her kullanıcı adının geçici olarak "TempXXXX" şeklinde sansürleneceği ve kullanıcıdan yeni bir kullanıcı adını seçmesinin isteneceği duyuruldu. Sony'nin uygulamaya başladığı yeni kuralın bir ceza mı yoksa bir ödüllendirme mi olduğu ise pek anlaşılamadı.

Yaptırım uygulanacak kullanıcı adlarının "ırksal hakaretler, küfür veya diğer yasak kelimeler" içeren kullanıcı adları olduğu notu düşülüyor. Bunların yanında, bazı PSN kullanıcılarının "TempXXXX" kullanıcı adlarını değiştirmemeleri ve kendi aralarında bir "Biz kötü kelimeler içeren kullanıcı adları kullandık, bizden korkun" algısı yaratacak bir grup oluşturmaları da bekleniyor.