Kripto para piyasalarında sallantılı dönem devam ediyor ve doğal olarak yatırımcılar, öncelikle kendi paralarının derdine düşmüş durumda. Zira hiç kimse, kripto varlıklarından olmak istemiyor. Kripto para cüzdanı kullanmak ise borsaların batışından korunmak için tercih edilebilecek en etkili yöntem. Peki kripto cüzdan tam olarak nedir?

Kripto para dünyası, tarihinin en sancılı dönemlerinden bir tanesini yaşıyor. Dünyanın en büyük borsaları arasında yer alan FTX’in iflası ile başlayan süreç, kolay kolay unutulmayacak bir krizi beraberinde getirdi. Yaşanan son gelişmeler ise kripto para sektöründe dev bir domino etkisinin yaşanabileceğini gözler önüne seriyor.

Peki bu durumda kripto paraları korumak için ne yapmalı? Şimdi sizlere, kripto para borsalarındaki çöküşten etkilenmenizi engelleyecek bir yöntemden bahsedeceğiz. Eğer siz de batan borsalar nedeniyle kripto varlıklarınızdan olmak istemiyorsanız, bu içeriğimizi ciddiye almanızı şiddetle öneririz.

Kripto varlıklarınızı korumak için 'cüzdan' kullanabilirsiniz!

Kripto varlıklarını borsalarda tutmak, zaman zaman bilinmeyen kripto paraya yatırım yapmak kadar risklidir. Zira kullandığınız borsa bir krizin içinde girmiş olabilir. Gerçek kripto yatırmanıza rağmen, rakamlardan ibaret sayfalar görüyor olabilirsiniz. Belki de borsa, finansal zorluk içerisindedir ve iflas etmeye hazırlanıyordur. İşte bu noktada kripto varlıklarınızı kaybetmemek için ya dijital (sıcak) ya da soğuk kripto para cüzdanı kullanmalısınız. Bu sayede borsalar batsa bile sizin varlığınız, daima cüzdanda kalır.

Kripto cüzdanlar, özel ve benzersiz adreslere sahiptir. Cüzdanlarda Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto para birimleri ile diğer altcoinleri saklayabilirsiniz. Ayrıca bu cüzdanlar ile dünyanın neresinde olursanız olun, para transferi gerçekleştirebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey internet erişimidir.

Kripto cüzdanlar, farklı blokzincir teknolojilerini destekleyebilirler. Örneğin Ethereum blokzinciri tabanlı bir web3 cüzdanı birçok coin’i kapsarken, farklı bir zinciri dahil etmeyebilir. Bu yüzden birden çok blokzincir için destek sunan cüzdanlar tercih edilmelidir.

Sıcak ve soğuk cüzdan nedir? Arasında ne gibi bir fark var?

Kripto para cüzdanları sıcak ve soğuk olarak ikiye ayrılırlar. Bu noktada, sıcak cüzdanları dijital ürünler olarak düşünebilirsiniz. Yazılım temellidirler ve genelde büyük kripto para borsaları tarafından geliştirilip, piyasaya sürülürler. Soğuk kripto para cüzdanları ise en basit anlatımıyla özel yazılımlara sahip flash bellekler olarak düşünülebilir. Soğuk cüzdanlar, her zaman için sıcak cüzdanlardan güvenlidir. Çünkü kripto varlıklarınız, yalnızca o flash belleğin içinde saklanır. İnternete bağlantı söz konusu değildir. Ancak kripto para varlıklarınıza internet olan her yerden ulaşmanızı sağladığı için sıcak cüzdanlar çok daha pratiktir.

Peki bir kripto cüzdan sahibi nasıl olunur?

Soğuk kripto para cüzdanı sahip olmak isteyen yatırımcıların, bu iş için özel donanım üreten şirketlere ait ürünleri sipariş etmesi gerekir ki bu noktada en popüler marka Ledger olarak bilinir. Yıllardır sektörün içerisinde olan ve soğuk cüzdan çözümleri sunan şirketin ürünlerine, e-ticaret platformları üzerinden ulaşılabilir.

Sıcak cüzdanlar içinse öncelikle hangi ekip tarafından geliştirilmiş olan kripto cüzdanın kullanılacağına karar verilmesi gerekiyor. Ardından da geliştirici ekip tarafından sunulan uygulamayı akıllı telefon veya bilgisayar gibi bir cihaza yüklemeli, talimatları izleyerek sıcak cüzdan oluşturmalısınız. Peki hangi sıcak cüzdanı tercih etmeli?

Güvenilir kripto para sıcak cüzdanlarından bir tanesi, KuWallet olarak karşımıza çıkıyor. Market hacmine göre dünyanın en büyük beşinci kripto para borsası olan ve DOGEUSDT gibi popüler pariteleri de listeleyen KuCoin tarafından piyasaya sürülmüş olan dijital cüzdan, BTC ve ETH’ye ek olarak USDT, BNB ya da SOL gibi varlıklar için de destek veriyor. Yatırımcılar KuWallet’te bu coin’leri saklamaya ek olarak aynı zamanda diğer kullanıcılara ve borsalara transfer edebiliyorlar.

Bu arada; KuWallet’ın ardındaki ekip olan KuCoin borsasının öne çıkan iki özelliği var. Bu özelliklerden ilki, size verilen görevleri yerine getirmeniz durumunda 500 dolara ulaşan Kucoin kripto bonusu kazanabiliyor oluşunuz. Bir de KuCoin, yeni çıkan coinler konusunda oldukça hızlı aksiyon alıyor. Bu yüzden yeni projeler peşinde koşuyorsanız, KuCoin ile birlikte KuWallet kullanmak avantajınıza olabilir.

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