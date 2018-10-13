Kripto Grişimi Pundi'den Blockchain Temelli Telefon XPhone

NPXS adlı kripto parasıyla ve XPASS kartlarıyla meşhur Hintli teknoloji girişimi Pundi X, blockchain teknolojisini temel alan akıllı telefonu XPhone'u tanıttı.

Blockchain temelli bir akıllı telefon duyuran firma, blockchain'e dayalı bir de işletim sistemini başarıyla geliştirdiğini söyledi. Mobil cihazlar için arama yapmayı, mesajlaşmayı ve data göndermeyi tamamen blockchain ağı üzerinden gerçekleştirmeyi sağlayacak bir iletişim protokolünün de geliştirme aşamasında olduğu açıkandı.

Bali, Inaya Puti'de yapılan XBlockchain Summit'te yer alan katılımcılar ve haberciler, yeni cihazın demo versiyonunu görme şansına eriştiler.

Tamamen kripto para üzerine yönelik olarak yazılmış olan Function X'ten güç alan cihazın yeni bir iletişim protokolü üzerinden çalıştığı açıklandı. XPhone'un, kripto para kullanımını finansal sistemler dışında da yaygınlaştırmaya büyük katkısı olması bekleniyor.

Basın tanıtımında, daha önce açıklanmış blockchain temelli telefonlardan farklı olarak merkezi taşıyıcılar üzerinde bağımsız olarak çalışacağı açıklandı. Şirkete göre üyeler, mesaj atmak ya da arama yapmak için telefon numaralarına da ihtiyaç duymayacaklar. Fuction X'in FXTP ve IPFZ protokolleri sayesinde her türlü veri güvenli olarak gönderilip alınabilecek.

Bu yılın başında benzer bir cihaz açıklayan HTC, bu alanda boy gösteren ilk bilindik firma olmuştu. HTC Exodus adlı cihaz, Huawei, Sirin Labs ve diğer firmaların blockchain temelli telefonlarıyla beraber bu yıl piyasaya girecek.

Şirketin kurucularından olan CEO'su Zac Cheah'a göre yeni blockcahin telefon merkezi iletişim ağından uzaklaşmayı sağlayacak ve bu da pek çok kişinin takdirini kazanacak. Bunun karşılığında da blockchain'e olan ilgi artacak, daha büyük ölçekli ve değişik konularda pek çok blockchain teknolojisi geliştirilecek.

Android 9.0 üstüne tasarlanan XPhone OS şu anda telefon üreticilerine ulaşmış durumda. FunctionX hakkında teknik bilgilerin 15 Ekim'deki functionx.io'da açıklanması beklenirken, telefonların piyasaya çıkışı 2019'un ikinci çeyreğini bulacak