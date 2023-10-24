Geçtiğimiz saatlerde sert bir yükseliş gösteren Bitcoin (BTC), 35 bin dolara iğne attı. Bu seviye, en son Mayıs 2022'de görülmüştü. BTC'deki yükseliş, altcoin'leri de canlandırdı.

Son yılların en tartışmalı yatırım araçları hâline gelen kripto varlıklar, uzun zamandır eski popülaritelerinden uzaklar. 2021'in ikinci yarısında neredeyse 3 trilyon dolarlık hacme ulaşan piyasalar, şimdilerde 1 trilyon dolar seviyelerinde geziniyorlar. Ancak çok yakında, bu durum değişecek gibi görünüyor. Zira Bitcoin (BTC), son dönemlerin en sert yükselişlerinden bir tanesine ev sahipliği yaptı.

Bu yılın başından beri 23 bin dolar ila 29 bin dolar arasında yatay seyreden BTC fiyatı, geçtiğimiz saatlerde ciddi bir yükseliş yaşadı. Sadece 24 saat önce 30 bin 500 dolar seviyelerinde işlem gören BTC, sadece birkaç saat içerisinde 35 bin dolara iğne attı. Böylelikle günlük bazda yükseliş, yüzde 10'un üstüne çıktı. Bu makaleyi yazdığımız sıralarda bir nebze geri çekilme yaşanıyor olsa da kripto para piyasaları için yeni bir dönem başlıyor gibi görünüyor.

Son bir buçuk yılın en yüksek seviyesi görüldü

*BTC fiyat grafiği. Kaynak: TradingView

BTC fiyat grafiğine baktığımızda 35 bin dolar seviyesinin en son Mayıs 2022'de görüldüğüne tanıklık ediyoruz. Yani BTC fiyatı, en son bir buçuk yıl önce bu seviyeleri görmüştü. Bu arada; Bitcoin için önemli bir direnç noktası olan 30 bin dolar seviyesi, bu yükselişle kırılmış oldu. Yatırımcılar artık, 30 bin 200 dolar seviyesini destek noktası olarak görmeye başlayacaklar.

Altcoin'lerde de yüzler gülüyor

BTC'deki sert yükseliş, altcoin'lerde de fiyat artışı yaşanmasına neden oldu. Bu bağlamda; en popüler 10 kripto varlıktaki duruma baktığımızda genel olarak yükseliş trendinin başlamış olduğunu görüyoruz. Ethereum (ETH) yüzde 7, BinanceCoin (BNB) yüzde 3, Ripple (XRP) yüzde 3,27, Solana (SOL) yüzde 0,45, Cardano (ADA) yüzde 5,13, Dogecoin (DOGE) yüzde 6,67, Tron (TRX) ise yüzde 2,32 yükseliş gösterdi.

Kripto paralar neden yükseliyor?

Kripto para piyasalarındaki yükselişin en temelde 2 nedeni var. Bunlardan bir tanesi, Bitcoin Halving döneminin artık çok yakınlaşmış olması. Bilmeyenler için açıklayalım: Bitcoin Halving döneminin, boğa -yani yükseliş- sezonunun başlangıcı olacağına inanılır. Ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), devasa fonların BTC için kullanılmasını sağlayan ETF başvurularını onaylamak üzere. Bu da piyasaya çok yüklü miktarda para girişi demek. İşte bu iki neden, piyasalarda yükseliş yaşanmasını sağlıyor.

NOT: Kripto varlıklar, riskli yatırım araçlarıdır. Bu makale, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.