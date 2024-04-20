Kripto para yatırımcılarının büyük bir heyecanla bekledikleri Bitcoin halving'i resmen gerçekleşti. Peki halving, piyasalarda nasıl bir etki yarattı?

Milyonlarca kripto para yatırımcısının büyük bir heyecanla bekledikleri Bitcoin halving'i resmen gerçekleşti. Geçtiğimiz saatlerde, Madenciler bir önceki halving'den sonra 210 bin bloğu daha çözdüler ve böylece, yatırımcıların büyük umutlarla beklediği yarılanmaya imza atmış oldular.

Peki Bitcoin halving'i, piyasalara nasıl bir etki yaptı? Bitcoin (BTC) ve altcoin'lerdeki son durum ne? Gelin piyasanın durumuna kısaca bakalım.

Bitcoin (BTC), 64.300 dolardan işlem görüyor

TradingView'dan aldığımız verilere göre Bitcoin (BTC) fiyatı, an itibarıyla 64 bin 300 dolar seviyelerinde dolaşıyor. Gece 04:00 itibarıyla başlamış olan ufak bir yükseliş trendi görüyoruz. Bu trendin devam edip etmeyeceğini henüz bilemiyoruz. Ancak geceden bu yana aşırı bir yükseliş durumu söz konusu değil.

Coinmarketcap'ten aldığımız verilere baktığımızda, altcoin cephesinde de büyük bir hareket göremiyoruz. Evet, en büyük hacme sahip 10 kripto para biriminin 9 tanesi, son 24 saatte yükseliş gösterdi. Ancak burada çok büyük bir yükseliş söz konusu değil. Son 24 saatte en çok değer kazanan popüler altcoin Cardano (ADA). Bu kripto varlık, yüzde 10,24 değerlenmiş durumda.

Evet, yukarıdaki tablolarda da görebileceğiniz gibi halving, kripto para piyasalarını anında etklemedi. Ancak gelecekte, bu durumun değiştiğini görebiliriz. Bakalım kripto para piyasaları, Bitcoin yarılanması ile nasıl bir sürece girecekler.

Peki neydi bu halving? Geçtiğimiz gece tam olarak neler yaşandı?

Bir sonraki halving'e kalan süre:

*Kaynak

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