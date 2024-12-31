E-ticaretle ilgilenen Gürkan Ordueri'nin kurduğu ARspar, Lamborghini gibi dev markalara hizmet verdi ve 2024 yılında Hollandalı bir şirkete satıldı. Biz de bugün, Gürkan Ordueri ve ARspar'ın hikâyesinden bahsedeceğiz.

Yerli bir girişim olan ARspar, birkaç dakika içinde, yapay zekâ sayesinde stüdyo ortamında çekilmiş gibi fotoğraflar üreten bir site. Şirketleri, stüdyo fotoğrafçılığı zahmetinden ve maliyetinden kurtarıyor.

Türk girişimcinin kurucusu olduğu ARspar, kurulduktan sonra 55 binin üzerinde e-ticaret mağazası tarafından kullanıldı ve en sonunda Hollanda merkezli bir şirkete satıldı.

İlk olarak ARspar’ın kurucusu genç girişimci Gürkan Ordueri’ni tanıyalım.

Gürkan Ordueri, eğitimini 2019 yılında Shanghai Jiao Tong Üniversitesinde, Siyaset Bilimi ve Yönetim bölümünden mezun olarak tamamlamış. Henüz üniversite okurken, İngilizce ve Çince dil öğrenme platformu olan “TutorABC”de öğretmenlik yapmış.

Devamında, kendi işini kurmaya yönelik ilk adımı atmış ve “Revendify” adlı; e-ticaret yapmak isteyen girişimcilere yönelik eğitim ve danışmanlık programları sunan şirketi kurmuş.

Daha sonra “ARtonar adlı; blockchain tabanlı bir 3D ve AR NFT oluşturma aracının kurucu ortağı olmuş ve bizim bugün asıl üstünde duracağımız “ARspar”ın tohumları filizlenmiş.

Nedir bu ARspar?

Şubat 2024 tarihinde kullanıma açılan ARspar, Türk girişimci olan Gürkan Ordueri’nin 2021 senesinde kurduğu, yapay zekâ destekli arka plan oluşturucusu.

ARspar sayesinde, fotoğraf çekimi yapmadan yalnızca birkaç dakikada stüdyo ortamında çekilmiş gibi son derece profesyonel ürün görselleri ortaya çıkarılabiliyor.

Dünyaca ünlü şirketlere hizmet verdi.

ARspar; maliyetlerinin yüksek oluşu sebebiyle genellikle üst segment markalar ve şirketlere hizmet veriyor. Otomobil devi Lamborghini’ye (NFT serisi için), mobilya ve dekorasyon şirketi Westwing’e, geçici dövme cihazı üreticisi Inkbox’a hizmet verdi.

Lamborghini’nin NFT serisi için ARspar’dan hizmet aldığında ortaya çıkan ilk eser, yukarıdaki görselde gördüğünüz Lamborghini Aventador SVJ Roadster oldu.

2024’te Hollandalı bir şirkete satıldı.

Floorplanner

ARspar; 2023 yılında, 2 milyon euro değerlemeyle yatırım aldı. Ocak 2024’te, 55 binin üzerinde e-ticaret mağazası tarafından kullanılıyordu. Nisan 2024’te ise Dünya çapında 30 milyonun üstünde kullanıcıya sahip, 2 ve 3 boyutlu görseller hazırlamaya yardımcı olan Hollanda merkezli "Floorplanner" tarafından satın alındı. Gürkan Ordueri, şunları söyledi:

“Bugüne dek pek çok markaya hizmet vermiş olsak da asıl vizyonumuz geleneksel fotoğrafçılığın maliyetlerini karşılamakta zorlanan KOBİ'lere yardımcı olmaktı. Bugün ARspar’ı, bu vizyonu genişletebilecek bir şirkete devrediyoruz. Ekip arkadaşlarımızın bir bölümü, Hollanda merkezli şirkette ürün geliştirme sorumlusu olarak görevlerini sürdürecek. Türkiye’de e-ticaret ve e-ihracatın genişlemesi ve girişimcilerin önündeki taşların kalkması için çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz.”

Gürkan Ordueri'nin e-ticaret içerikleri ürettiği YouTube kanalını da şöyle bırakalım:

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