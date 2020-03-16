Küba, Corona Virüsü İlaçlarının Üretimi İçin Garanti Verdi

Küba ilaç sanayisi, corona virüsü tedavisinde kullanılacak 22 ilacın etkin bir şekilde üretilmesi konusunda garanti verdi. Üretilecek ilaçların arasında corona virüsü tedavisinde etkili olduğu düşünülen Interferon Alpha 2B ilacı da bulunuyor.

Sağlık alanında önemli gelişmelerin kaynaklarından olan Küba bu sefer de corona virüsünün tedavisinde kullanılan ilaçlar konusunda bütün dünyaya söz verdi. SARS ve MERS salgınlarının tedavisinde kullanılan Interferon Alpha 2B isimli ilacı da üreten Küba’nın ilaç üreticisi BioCubaFarma, corona virüsünün tedavisinde kullanılan 22 ilacın etkin bir şekilde üretimi konusunda garanti verdi.

Corona virüsü ilaçları konusunda açıklama yapan BioCubaFarma yöneticisi Eduardo Martinez Diaz, birçok ülkeden talep aldıklarını açıkladı. Diaz, üretim kapasiteleri taleplere yetecek düzeyde olduğu için rahatlıkla ilaç gönderebildiklerini açıkladı. BioCubaFarma yöneticisi ilaç talep eden ülkelere gerekli olandan fazla ilacı ise göndermediklerini sözlerine ekledi.

Corona virüsünün tedavisinde kullanılan ve Küba’nın ürettiği ilaçlarla ilgili olarak açıklama yapan Küba Genetik Mühendislik ve Biyoteknoloji Merkezi’nin Genel Müdürü Eulogio Pimentel Vazquez, envanterlerinde bulunan ilaçların Çin’de corona virüsüne yakalanan herkese yetecek düzeyde olduğunu açıkladı.

Küba ilaç endüstrisi tarafından geliştirilen Interferon Alpha 2B isimli ilaç, 2002 yılında SARS ve 2012 yılında MERS salgınlarında kullanıldı. İlaç, iki salgının tedavisi sırasında da etkili sonuçlar ortaya çıkardı. Şimdi corona virüsünün tedavisinde de bu ilacın etkili olduğu belirtiliyor.

Corona virüsünün tedavisinde etkili olan Interferon Alpha 2B’nin de içinde olduğu 22 ilaç, Küba’nın teknolojisi ile beraber Changchun Heber Biyolojik Teknoloji kurumuyla ortak bir şekilde Çin’in Jilin bölgesinde üretiliyor.