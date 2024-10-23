Bir kurbağa ile ilgili mutlaka “Sakın dokunma, siğil bulaşır” cümlesini duymuşsunuzdur. Bu, çok eskiden beri toplumlarda var olan bir efsane mi, yoksa gerçeklik payı olabilir mi?

Özellikle canlılarla haşır neşir olan kişiler ne demek istediğimizi anlayacaktır. Peki siğillerin kaynağı, kurbağalar mı yoksa değil mi?

Gelin, senelerdir duyduğunuz bu cümlenin altını dolduralım.

Bu düşüncenin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek başlayalım.

Siğiller, yalnızca insanlara özgü olan bir virüslerdir. Bir siğile yakından baktığınızda deri altındaki siyah noktacıkların aslında kir değil, tıkanmış kılcal damarlar olduğunu görebilirsiniz. Bu tıkanıklık, virüslerin vücuda girmesi sonucunda oluşuyor ve bu noktacıklar, siğilin kendisinin virüsün bir "evi" olduğunu gösteriyor.

Kurbağaların üzerindeki pütürler ise tamamen farklı bir amaca hizmet ediyor. Bu pütürler, kurbağaların kendilerini tehdit altında hissettiklerinde salgıladıkları zehirli bir sıvıyı gösteriyor. Yani bu özelliklerin siğil bulaştırmakla hiçbir ilgisi yok.

Tabii yine de bir kurbağayı rahatsız edersek bu salgının deride ağrılı kızarıklıklara yol açabileceğini unutmamak gerek.

Bazı kurbağa türlerinin zehri, kişiden kişiye değişen tepkimelere neden olarak bayılmalara veya daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden olabildiğince dikkat etmek gerekir. Çünkü siğiller, vücudumuzda kolayca fark edilmeyebiliyor.

Kurbağaların böyle bir etkisi olmasa da eğer cildinizde siğiller çıktıysa, en yakın uzmana danışmanız en sağlıklı sonucu verecektir.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: