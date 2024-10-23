Kurbağalara Dokunmak Gerçekten de Siğil Bulaştırıyor mu Yoksa Bu da Şehir Efsanesinden mi İbaret?

2 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Bir kurbağa ile ilgili mutlaka “Sakın dokunma, siğil bulaşır” cümlesini duymuşsunuzdur. Bu, çok eskiden beri toplumlarda var olan bir efsane mi, yoksa gerçeklik payı olabilir mi?

Özellikle canlılarla haşır neşir olan kişiler ne demek istediğimizi anlayacaktır. Peki siğillerin kaynağı, kurbağalar mı yoksa değil mi?

Gelin, senelerdir duyduğunuz bu cümlenin altını dolduralım.

Bu düşüncenin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek başlayalım.

kurbağa

Siğiller, yalnızca insanlara özgü olan bir virüslerdir. Bir siğile yakından baktığınızda deri altındaki siyah noktacıkların aslında kir değil, tıkanmış kılcal damarlar olduğunu görebilirsiniz. Bu tıkanıklık, virüslerin vücuda girmesi sonucunda oluşuyor ve bu noktacıklar, siğilin kendisinin virüsün bir "evi" olduğunu gösteriyor.

Kurbağaların üzerindeki pütürler ise tamamen farklı bir amaca hizmet ediyor. Bu pütürler, kurbağaların kendilerini tehdit altında hissettiklerinde salgıladıkları zehirli bir sıvıyı gösteriyor. Yani bu özelliklerin siğil bulaştırmakla hiçbir ilgisi yok.

Tabii yine de bir kurbağayı rahatsız edersek bu salgının deride ağrılı kızarıklıklara yol açabileceğini unutmamak gerek.

siğil

Bazı kurbağa türlerinin zehri, kişiden kişiye değişen tepkimelere neden olarak bayılmalara veya daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden olabildiğince dikkat etmek gerekir. Çünkü siğiller, vücudumuzda kolayca fark edilmeyebiliyor.

Kurbağaların böyle bir etkisi olmasa da eğer cildinizde siğiller çıktıysa, en yakın uzmana danışmanız en sağlıklı sonucu verecektir.

Kaynaklar: DuPage, MjTaranto

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Bir Zamanlar İnternetin En Popüler Figürü Hâline Gelen "Çılgın Kurbağa" İnsanları Nasıl Dolandırmıştı?
İLGİLİ HABER

Kurbağaların Eksik Uzuvlarının Yeniden Büyümesini Sağlayan Bir İlaç Geliştirildi: İnsanlar İçin Geliştirilecek Tedavilere Öncülük Edebilir
İLGİLİ HABER

Gördüğümüz, Duyduğumuz Tüm Cadı Tasvirlerinde Neden Hiç Burnunda Siğil Olmayana Rastlamıyoruz?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler