Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı ile ilgili merak edilen bir konuya açıklık getirdi. Erdoğan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumun gündemde olmadığını dile getirdi. Ancak konuyla ilgili olarak Bilim Kurulu ile değerlendirme yapılabilecek.

Türkiye, mart ayının ilk günlerinden beri pandemi haline dönüşen koronavirüsle mücadele ediyor. Mücadale kapsamında alınan tedbirler, vatandaşları uzunca bir süre boyunca evlerinde kalmak zorunda bırakmıştı. Özellikle de hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla temasın azaltılması, koronavirüsün yayılmasına engel olunmak istenmişti. Hatta Türkiye, bu virüs salgını nedeniyle dini bir bayram olan Ramazan Bayramı'nı da evinde geçirmek durumunda kaldı.

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması, Kurban Bayramı'nda nasıl bir uygulama olacağı konusunda da tartışmalara neden oldu. Çünkü tıpkı Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da temas artacaktı ve bu da salgınla mücadelede risk teşkil ediyordu. Şimdiyse vatandaşların merak ettikleri bu sorunun cevabı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Yapılan açıklamalarla Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı açığa çıkmış oldu.

Cumhurbaşkanı: Gündemimizde böyle bir durum yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda, şu an için bu tür bir karar almanın zor olduğunu ifade edildi. Gündemde böyle bir şeyin olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı, Bilim Kurulu ile değerlendirmenin yapılabileceğini söyledi. Peki Bilim Kurulu üyeleri, bu konuyla ilgili ne demişlerdi?

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Kultufan Turan tarafından yapılan açıklamalarda, Kurban Bayramı'nın salgın için önemli bir dönemeç olduğunu ifade ediyor. Özellikle de kurban kesim yerlerinde belirlenen kurallara harfiyen uyulması gerektiğini ifade eden Turan, aile büyükleri ile bayramlaşmanın ise telefon aracılığıyla yapılabileceğini ifade ediyor. Turan'a göre bugüne kadar olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da kabalıktan kaçınılmalı.

Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs salgını ikin eylül ve ekim aylarının çok kritik olduğunu ifade ediyorlar. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr Mustafa Necmi İlhan da bu görüşe katılıyor. İlhan, yaptığı açıklamalarda eylül ve ekim aylarının kritik olduğunu ancak Türkiye'de yaşanacak iyileşme sürecinin sınırlar açık olduğu sürece bir işe yaramayacağını söylüyor. Başta ABD olmak üzere pek çok ülkede salgın hızının düşmediğini ifade eden profesör, yurt dışından gelecek risklere karşı hazır olunması gerektiği hususunda uyarıyor.

Koronavirüsten kurtulmak, şu an için pek de mümkün görünmüyor. Ayrıca bu virüsün sonsuza dek hayatımızın içinde kalma ihtimali de var. Yapılan çalışmaların sonu nereye varacak bilinmez ancak uzmanların özellikle de sosyal mesafe uyarılarına kulak asmak ve bu uyarıları yerine getirmek gerektiği sugötürmez bir gerçek.