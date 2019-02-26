Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre atmosferimizdeki sera gazları, bulut oluşumunu engelliyor. Bulutların bulunmadığı dünya ise olması gerekenden çok daha hızlı ısınıyor.

Nature Geoscience dergisinde Pazartesi günü yayınlanan yeni bir araştırmaya göre küresel iklim değişikliği ile sürekli olarak artmakta olan sera gazları, gezegenimizin serin kalmasını sağlayan stratokümülüs bulutlarının yok olmasına neden oluyor. Stratokümülüs bulutlarının yok olması ise küresel iklim değişikliğini ve dolayısı ile küresel ısınmayı hızlandırıyor.

Araştırmaya göre stratokümülüs bulutlarının tamamen ortadan kalkması, gezegenimizin ortalama sıcaklığının 10 derece kadar yükselmesine neden olacak. Böylesine ciddi bir sıcaklık artışı, ekvator ve çevresindeki bölgelerde yaşamı imkansız hale getirirken, kuzey kutbu civarında timsahların yüzebileceği bir ortam oluşturacaktır.

Geçtiğimiz dönemde bilim insanları, 2 derecelik bir sıcaklık artışının medeniyetimizin bugünkü varlığını korumasına engel olacağını belirtiyorlardı. 10 derecelik bir sıcaklık artışı, mercan resiflerinin yok olmasına, pek çok kitlesel yok oluşun gerçekleşmesine ve gezegenimizin yaşanmaz hale gelmesine neden olacaktır.

Bilim insanlarına göre atmosferdeki karbondioksit oranı, 1 milyonda 1.200 (PPM) seviyesine ulaştığında stratokümülüs bulutları tamamen ortadan kaybolacak. Günümüzde karbondioksit konsantrasyonu 410 PPM seviyesinde. Ancak bilim insanlarının tahminlerine göre yaşam tarzımızı değiştirmezsek yüzyılın sonuna kadar 1200 PPM seviyesini göreceğiz.