Kuru Kafa Şeklindeki Asteroid, 3 Yıl Sonra Geri Dönüyor

En son 31 Ekim 2015 tarihinde Dünya yörüngesine yakınlaşan TB145 kod adlı asteroid, yeniden yakınımıza geliyor. Bu asteroid daha önceki geçişlerinde, şeklinin kuru kafaya benzemesi nedeniyle gündem yaratmıştı.

Uzay boşluğunda dolaşan sayısız cisimden birisi olan TB145 isimli asteroid, halk arasında “kuru kafalı kuyruklu yıldız” olarak biliniyor. Zira asteroidin yüzeyindeki şekiller, belirli bir açıdan bakıldığında gerçekten de kuru kafayı andırıyor.

En son 31 Ekim 2015 tarihinde, 486 bin kilometre yakınımızdan geçen bu garip cisim yakında yeniden bize yaklaşacak. Cismin eliptik yörüngesi, Güneş Sistemi içerisinde yer alan diğer kuyruklu yıldız ya da asteroidlerden çok da farklı değil.



Asteroidin 2015 yılındaki güzergahını gösteren bir animasyon

ABD’li vatandaşlar, bu cismin 2015 yılındaki Cadılar Bayramı döneminde yakınlaşması nedeniyle, ona NASA’nın Büyük Bal Kabağı adını da taktılar.

Kuru Kafa asteroidi, bu yıl 11 Kasım’da 38 milyon kilometre yakınımızdan geçiş yapacak. TB145’in bir sonraki en yakın ziyareti, bundan 70 yıl sonra 1 Kasım 2088 yılında gerçekleşecek. Asteroid, bu kez Dünya’ya 5 milyon kilometre kadar yakın olacak.

Dünya’nın yörüngesi ve TB145’in yörüngesi, 2088 yılına kadar bu sene olduğu kadar yakın olmayacak. Uzayda çok sayıda cisim bulunsa da böyle buluşmalar için oldukça vakit gerekebiliyor.