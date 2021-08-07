Yangınlar Sonucunda Ne Kadar Alanın Küle Dönüştüğü Açıklandı

Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümü, 28 Temmuz'da başlayan ve ülkeyi dört bir yanından saran yangınların etkisini tespit etme amacıyla uydu görüntülerini kullandı. Manavgat, Bodrum ve Marmaris'in de içinde bulunduğu yangınlara baktığımızda küle dönüşen toplam alan miktarının iç karartıcı olduğunu söyleyebiliriz.

Ülkemizi kısa sürede etkisi altına alan yangınlar gerek sorumsuzluk gerekse de kaynak eksikliği gibi sebeplerle büyümeye ve daha çok alana zarar vermeye devam etmişti. Bu yangınlarla mücadele hala devam ederken Gebze Teknik Üniversitesinden yangınların büyüklüğünü daha iyi anlamamızı sağlayacak olan bilgiler geldi.

Harita Mühendisliği Bölümü İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuvarı’nda optik ve termal uydu görüntülerinden alınan görüntülerle birlikte yanan alanların büyüklüğü gözler önüne serildi. Yangın sebebiyle küle dönen alanların toplam miktarına baktığımızda ise hiç de iyi bir tabloyla karşılaşmıyoruz.

Toplamda 83 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan, yangında zarar gördü:

Bilgilere göre gündemimizde sıkça yer verdiğimiz yangın bölgelerinden Manavgat’ta 56 bin 663 hektarlık alan yanarak zarar gördü. Marmaris’e geçtiğimizde ise 12 bin 935 hektarlık bir alanın yandığını görüyoruz.

Bodrum’da 11 bin 898 hektarlık alan alevlere teslim olurken Köyceğiz’de 1629 hektarlık bir alanın yandığını görüyoruz. Son olarak Gündoğmuş, 685 hektarlık alanını maalesef alevlere teslim etti. Yanan tüm bu alanları topladığımızda 83 bin 810 hektarlık alanın alevlere teslim olduğunu görüyoruz. Bu da yaklaşık olarak 83 bin adet futbol sahası büyüklüğünde alan demek.

Bilgilere göre Manavgat yangını, Türkiye’de yaşanmış en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçti. Yetkililerin de konu hakkında açıklamaları bulunuyor.

Manavgat, tarihimizin en büyük yangın felaketi oldu:

“Gerçekleştirilen analizlerde, yangından etkilenen alanlar yanma şiddeti derecelerine göre düşük, orta düşük, orta yüksek ve yüksek olarak sınıflandırılarak tematik yangın haritaları üretildi. Analizler sonucunda, Manavgat'ta 56 bin 663, Marmaris'te 12 bin 935, Bodrum'da 11 bin 898, Köyceğiz'de 1629 ve Gündoğmuş'ta 685 olmak üzere toplam 83 bin 810 hektarlık alanın yandığı tespit edildi.”

“Yangınlar neticesinde, düşük yanma şiddetine maruz kalan alanlar 22 bin 571, orta yanma şiddetine maruz kalan alanlar 47 bin 176 ve yüksek yanma şiddetine maruz kalan alanlar 14 bin 64 hektar olarak hesaplandı. Günümüze dek ülkemizde yaşanan en büyük yangın, 2008 yılında Antalya ili Manavgat ilçesi Taşağıl bölgesinde çıkmış ve yaklaşık olarak 16 bin hektarlık alan yanmıştı. Bu veri göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşık 57 bin hektarlık alanın yanmasına sebep olan 2021 Manavgat yangını, ülkemizde yaşanmış en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçmiş durumda.”