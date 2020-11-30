'Kuzey Koreli Hackerlar, AstraZeneca'yı Hedef Aldı' İddiası

Reuters, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının COVID-19 için aşı geliştiren AstraZeneca'yı hedef aldığını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre bilgisayar korsanları, şirket çalışanlarına sahte iş tekliflerinde bulunarak, şirketin güvenlik sistemlerini aşmaya çalıştı.

Zaman zaman yetkili kurum ve kuruluşlara düzenledikleri saldırılarla gündem olan Kuzey Koreli hackerler, yeni bir hack girişimi iddiasıyla gündemde. Reuters'ta yer alan bir habere göre bilgisayar korsanları, şu sıralar üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla gündem olan İngiltere merkezli AstraZeneca’nın sistemlerine sızmaya çalıştı.

Edinilen bilgilere göre bilgisayar korsanları, gelişmiş bir siber saldırı taktiği uygulamadılar. WhatsApp ve LinkedIn gibi platformlar üzerinden AstraZeneca çalışanlarına ulaşan bilgisayar korsanları, şirket çalışanlarına iş tekliflerinde bulundular. Gönderilen dokümanlara da kötü amaçlı yazılımlar entegre eden Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, şirketin sistemlerini bu sayede aşmaya çalışıyorlardı. Ancak bu saldırıda herhangi bir güvenlik ihlali olup olmadığı bilinmiyor.

Resmi açıklama yapılmadı

İddia edilen siber saldırıyla ilgili Kuzey Kore ya da İngiltere'den resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Reuters, hedef alınan AstraZeneca çalışanları arasında COVID-19 için aşı geliştiren ekibinin de olduğunu yazdı. Bu iddia, Kuzey Kore'nin COVID-19 aşısıyla ilgili planlarının olabileceğini düşündürdü. İşin ilginç yanı, Kuzey Kore bu tip iddialarla daha önce de gündeme gelmişti.

Kuzey Kore, ağır bir dikta rejimiyle yönetiliyor. Üstelik oldukça da kapalı bir ülke. Haliyle Kuzey Kore'deki koronavirüs salgınıyla ilgili bilgi sahibi de değiliz. Ancak Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, kısa bir süre önce yaptığı açıklamalarda ülke genelinde koronavirüs vakasının olmadığını söylemişti. Bu tür açıklamalar yapılırken ülkedeki bilgisayar korsanlarının neden bir kez daha aşı şirketlerini hedef aldığı ise büyük bir bilinmez.