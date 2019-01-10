Kuzey Kutbu, Kanada'dan Hızla Uzaklaşmaya Devam Ediyor

Kuzey Kutbu'nun hızlı hareketi bilim insanlarını oldukça şaşırttı. Araştırmacıların bu hareket hakkında henüz net bir açıklaması yok fakat bu hareket, yeni bir kutup değişim sürecinin başlangıcı olabilir.

Dünya Manyetik Modeli'nin güncellemesine yol açan hareketlerin temelinde, Dünya'nın derinliklerinde yer alan sıvı demirin çekirdeğin etrafında kayması gösteriliyor. Kuzey Kutbu'nun, Kanada'dan uzaklaşarak Sibirya'ya doğru hareket ettiğinin gözlemlendiği bu hareketler, 2020'de yapılması plananan Manyetik Model güncellemesinin tarihinin de öne çekilmesine yol açtı.

Nature dergisinde yayınlanan bir raporda, Kuzey Kutbu'nun hareketi hakkında ilgi çekici ifadelere yer verildi. Kuzey Kutbu'nun konumunun GPS verileri ile belirlendiği fakat şu an Kuzey Kutbu'nun bulunduğu konumun, navigasyon hataları için belirlenen sınırı aşmak üzere olduğu belirtildi. Colorado Boulder Üniversitesi'nde jeomanyetik uzmanı olarak görev yapan Arnaud Chulliat, "Hata oranları her geçen dakika artıyor. Kutbun hızla ilerlemesi, konum tespitini de büyük hatalara daha yatkın hale getiriyor." dedi.

Kuzey Kutbu'nun yılda 55 km hareket ettiğini belirten araştırmacılar, son yüz yıla baktığımızda bu hareketin tahmin edilemeyecek seviyede arttığını söylüyor. Bu hareketin nedeni henüz tam olarak açıklanamasa da bilim insanlarının en büyük tezi, Dünya'nin iç katmanlarındaki sıvı demirin kaymasının bu olaya neden olduğu.

Nature dergisindeki raporda da yaşanan bu hareketin sebebi olarak Kanada'nın altındaki sıvı demirin hızlı bir şekilde hareket etmesi gösteriliyor. Leeds Üniversitesi'nden Phil Livermore'a göre Kuzey Kutbu'nun hareketi Kanada ve Sibirya altındaki iki büyük ölçekli manyetik alan yoğunluğu tarafından yönetiliyor.

Kutupların hareket ettiği, daha önceki çalışmalarda biliniyordu fakat şaşırtıcı olan şey hızının bu kadar artmış olması. Yapılan tahminlere göre yaklaşık 780.000 yıl önce kutuplar şu an bulundukları yerlerin tam tersi konumdalardı. Uzun vadede yer değiştirme eğilimi olan kutuplardan Kuzey Kutbu'nun bu hareketi, yeni bir değişim sürecinin başlangıcı olabilir.