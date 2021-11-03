Ülkemizde oldukça popüler olan La Casa de Papel’in son 5 bölümünün heyecan dolu fragmanı resmi olarak yayınlandı. Seri, bu beş bölümden sonra izleyicisine veda edecek.

Çıktığı ilk günden beri ülkemizde de dünyada da oldukça sevilen La Casa De Papel, 5. sezonu ile diziye son noktayı koymaya hazırlanıyor. 5. Sezonun ilk 5 bölümünde işler gittikçe sarpa sarmış ve ekibin planları suya düşmeye başlamıştı.

5. sezonun ikinci kısmı olacak olan son 5 bölümün fragmanı ise bugün yayınlandı. Oldukça heyecan dolu olan bu fragman ise dizide olacaklar hakkında bize ipucu veriyor.

İşte son yayınlanan o program

Fragmanın başında kırmızı bir Volkswagen Beetle’ın Kraliyet Merkez Bankasına yaklaştığını görüyoruz. Fragmandan anladığımız kadarıyla Profesör yakalanmış ve bankaya getiriliyor. Daha önce bankaya giren saldırı timini ve dışarıdaki askerlerin ve polislerin yardımıyla bankadaki ekip oldukça zor bir durumda kalıyor ve yakalanıyor.

Son 5 bölümün heyecan dozajının oldukça yüksek olacağı ve dizinin büyük bir final yapacağını yayınlanan fragmandan anlaşılabiliyor. Fragman bize oldukça karışık sinyaller veriyor. Haliyle seriyi izleyen herkesin büyük finale dair enteresan beklentileri var. Ancak finalde ne olacağını görebilmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.

La Casa de Papel’in 5. Sezonunun son 5 bölümü 3 Aralık tarihinde tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de Netflix'te yayınlanacak.