Lahana ve Brokolinin Kanseri Önlediği Kanıtlandı

Sevenleri olduğu kadar, haz etmeyenleri de olan lahana ve brokoli tarzı yiyecekler, yapılan bir araştırmaya göre kanser riskini azaltıyor.

Ülkemizin yemek kültüründe de bulunan ve çeşitli şekillerde tüketilen lahana ve brokoli türü yiyecekler, yapılan bir araştırmaya göre kanser riskini azaltıyor. Özellikle bağırsaklara fayda sağladığı ifade edilen lahananın, midede sindirildikten sonra anti-kanser kimyasalları ürettiği saptandı.

Francis Crick Enstitüsü’nün ekibi tarafından araştırılan bu olguda, özellikle sebzelerin bağırsaklara olan etkisi üzerinde duruldu. Her zaman olduğu gibi ilk olarak laboratuvar fareleri üzerinde incelenen sebzeler, bağırsakların yüzeyini 4 ila 5 gün arasında sürekli temizliyordu.

Ancak her şeyin olduğu gibi bu durumun da kontrolünün sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde bağırsak iltihabına yol açan gıdalar, turpgillerde bulunan kimyasalların önemi vurgulandı. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, sebzelerin pişme süreleri. Bu bağlamda çok az pişmiş sebzelerin insan vücuduna fayda sağlayacağını belirten bilim insanları, yenilen et ve sebze miktarının oranlı olması gerekiğinin de altını çizdi.

Konu hakkında konuşan Profesör Tim Key, ‘Brokoli ve lahana gibi sebzelerin kanser riskini azaltmasının en önemli iki nedeni: sahip olduğu lifler ve içerisinde bulundurdukları moleküllerdir’ ifadelerinde bulundu. Şu an için lahana ve brokoli için elde edilen verilerin diğer sebzeleri kapsayıp kapsamadığı ise henüz araştırma konusu.