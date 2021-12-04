Lamborghini, Porsche ve Nissan Drag Pistinin Tozunu Attırdı

Bu hafta da yeni bir drag yarışıyla karşı karşıyayız. Lamborghini Performante, Porsche Cayenne Turbo GT ve 700 Beygirlik Nissan GT-R’ın kozlarını paylaştığı yarışta her bir araç etkileyici performanslara imza attı.

Drag yarışlarıyla her hafta otomobil tutkunlarının nefesini kesmeyi başaran ünlü YouTube kanalı carwow, yine ilginç bir üçlü yarış ile karşımızda. Takipçilerinin hatırlayacağı üzere geçtiğimiz hafta düzenlenen beşli drag yarışında Audi, Mercedes, BMW, Porsche ve Volkwagen kozlarını paylaşmıştı. Birbirinden iddialı markaların yer aldığı yarış kıran kırana geçmişti.

Bu haftanın üçlü drag yarışındaysa Lamborghini Performante, Porsche Cayenne Turbo GT ve sonradan dahil olan sürpriz konuk Nissan GT-R yer alıyor. Her ne kadar yarışın sonucunu modellere bakarak bile tahmin etmek kolay gibi görünse de araçların performansının oldukça etkileyici olduğunu söylemek gerekiyor. Yarışa sonradan dahil olan modifiyeli GT-R’ın iddialı bir rakip olduğu kesin. Fakat yarışa göz atmadan önce otomobillerin genel özelliklerini bir inceleyelim.

Otomobillerin genel özellikleri:

Porsche’nin SUV modeli Cayenne Turbo GT, her ne kadar pistlerin tozunu attırmak için tasarlanmış olmasa da kaputun altında etkileyici bir güç barındırıyor. 4 litrelik çift turbolu V8 motora sahip olan otomobil 640 beygir ve 850 Nm tork gücü üretebiliyor. Kalkış kontrol sisteminde de modifikasyonlar yapılan Porsche modelinin pek de gözünü korkutmak mümkün değil gibi. Fakat rakibine göre en büyük eksilerinden birisi 2,200 kg’lık ağırlığı.

Görüntüsüyle bile yarışın favorisi konumunda yer alan Lamborghini Performante, 5.2 litrelik V10 atmosferik motoruyla 640 beygir ve 600 Nm tork gücü üretiyor. Cayenne Turbo GT ile aynı beygir gücüne sahip olan otomobil, 1.500 kg ağırlığıyla 700 kg’lık bir avantaja sahip. Ayrıca renginin sarı olması performansını etkilemese de oldukça iddialı bir hava kattığı kesin.

Yarışa sonradan dahil olan Nissan GT-R, 45 bin sterlinlik fiyatıyla üç model arasında en düşük bütçeli olanı. Ancak bu sıradan bir GT-R değil. Üzerinde yapılan değişiklikler sayesinde 700 beygir ve 850 Nm tork gücüne sahip olan GT-R, Lamborghini’nin tacını almaya çalışıyor.

İşte yarışın videosu: