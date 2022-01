Toyota Land Cruiser serisinin yeni modeli Toyota Land Cruiser Prado, tecrübesinden aldığı güç ile günümüz ihtiyaçlarını karşılayan özellikler sunuyor. Donandığı akıllı teknolojiler, özel güvenlik sistemleri ve şık tasarımı ile hem başarılı bir arazi performansı sunuyor hem de şehir içi sürüş deneyimini iyileştiriyor.

Toyota Land Cruiser, 65 yıldan uzun süredir sürücülerin en sevdiği araç serilerinden biri. Güçlü, dayanıklı ve oldukça iyi görünüyor. Yeni Toyota Land Cruiser Prado ise tüm bunların yanı sıra gerçek bir 21. yüzyıl aracının nasıl olacağınızı otomobilseverlere gösteriyor. Toyota Land Cruiser Prado çok daha lüks, güçlü ve donandığı özel teknolojiler sayesinde çok daha akıllı bir sürüş deneyimi sunuyor.

Toyota Land Cruiser Prado modelinde Toyota Land Cruiser serisinin tecrübesinden aldığı gücü açık bir şekilde görüyoruz. Bununla yetinmeyen Toyota mühendisleri, kullanıcıların günümüz ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak bu aracı akıllı teknolojilerle ve özel güvenlik sistemleriyle donattılar. Toyota Land Cruiser Prado öne çıkan özelliklerine ve 2021 fiyatlarına yakından bakalım.

Toyota Land Cruiser Prado tamamen özelleştirilebilir:

Yeni Toyota Land Cruiser Prado aldığınız zaman diğer sürücülerle aynı aracı sürüyor olmanız neredeyse imkansız. Çünkü bu model o kadar fazla ek paket, donanım ve aksesuar sunuyor ki satın almış olduğunuz aracın benzersiz olduğundan emin olacaksınız.

Daha sonra bahsedeceğimiz standart donanıma ek olarak Toyota Land Cruiser Prado aracınıza çoklu arazi seçimi, arazi kullanım destek sistemi, kinetik dinamik süspansiyon sistemi ve Adaptif Değişken Süspansiyon Sistemli hidrolik direksiyon gibi özellikler ekleyerek benzersiz bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Güvenlik: Toyota Safety Sense ile çarpışma önleme

Toyota mühendisleri, Toyota Land Cruiser Prado modelini çok daha güvenli hale getirecek özel bir güvenlik teknolojisi geliştirdiler. Toyota Safety Sense Güvenlik Sistemi olarak adlandırılan bu teknoloji ile hem şehir içinde hem de arazi şartlarında çok daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşıyorsunuz.

Toyota Safety Sense Güvenlik Sistemi ile birlikte Toyota Land Cruiser Prado; ön çarpışma önleyici sisteme, şerit takip sistemine, otomatik yanan uzun farlara ve adaptif hız sabitleme sistemine sahip oluyor. Bu gelişmiş güvenlik paketi sayesinde amatör sürücüler bile böyle güçlü bir aracı güvenle kullanabilirler.

Gelişmiş multimedya sistemi: Hem ön hem arka koltuklarda multimedya ekranı

Toyota Land Cruiser Prado modelinin içi, uzun seyahatleri çok daha eğlenceli hale getirecek multimedya teknolojileri ile donatıldı. Aşina olduğumuz Toyota Touch® 2 sistemi 8 inçlik bir ekran üzerinden sürücünün, 9 inçlik bir ekran üzerinden ise arka koltuktaki yolcuların kullanımına sunuluyor.

Toyota Touch® 2 with Go navigasyon sistemi ile kaybolmayı unutacağınız Toyota Land Cruiser Prado, JBL premium sound systemli 14 hoparlöre sahip. USB girişleri ve Bluetooth® hands-free system sayesinde Toyota Touch® 2 ihtiyacınız olan her şeyi elinizin altına getiriyor.

Tasarım: Krom detaylı orta ve yan havalandırma ızgaraları

Her bir detayı özenle hazırlanmış iç tasarımın yanı sıra Toyota Land Cruiser Prado modelinin dış tasarımı da donandığını teknolojileri gösterircesine çağdaş ve yenilikçi. Her şeye rağmen bu şık tasarım öyle ince dizayn edilmiş ki aracın gücünü de bu yenilikçi tavrın arkasında fark etmek mümkün oluyor.

Krom detaylı orta ve yan havalandırma ızgaraları, deri el freni, 4 kollu deri direksiyon simidi, gümüş renkli orta konsol, karartılmış arka ve arka yan camlar, gümüş renkli aydınlatmalı yan basamaklar ve krom çerçeveli ön sis farları gibi ince tasarım detayları sayesinde Toyota Land Cruiser Prado ile gözlerin her zaman üzerinizde olduğunu hissedeceksiniz.

Toyota Land Cruiser Prado teknik özellikleri:

2.8L D-4D 177HP Dizel motor

6 ileri otomatik şanzıman

4x4 çekiş sistemi

Sıralı 4 silindir

2755 cc motor hacmi

204 PS maksimum güç

500/1600-2800 Nm/dd maksimum tork gücü

Şehir içi 100 km’de 9.2 litre yakıt tüketimi

175 km/sa maksimum hız

0 - 100 km/sa hızlanma 9.9 saniye

4.8 metre boy

1.8 metre en

1.8 metre yükseklik

1270 litreye kadar genişleyen bagaj hacmi

7 hava yastığı

Geri görüş kamerası

Arka park sensörleri

Acil Fren Uyarı Sistemi

ABS fren sistemi

Ön ve arka LED farlar

18 inç alüminyum alaşımlı jantlar

Yeni Toyota Land Cruiser Prado 2021 fiyatI:

Land Cruiser Prado Dizel Yeni Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 204PS: 3.548.300 TL

Toyota Land Cruiser serisinin yeni modeli Toyota Land Cruiser Prado öne çıkan özelliklerinden ve 2021 fiyatlarından bahsettik. Yeni Toyota Land Cruiser Prado hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.