Dünyanın İlk Tam Ekran Parmak İzi Okuyucu Sensörü Duyuruldu

Çin merkezli teknoloji üreticisi Tianma, dünyanın ilk tam ekran parmak izi okuyucu sensörünü geliştirdiğini duyurdu. LCD ekranlarda kullanılacak bu teknoloji, parmak izinin ekranın herhangi bir yerinde kullanılmasını sağlıyor. Şirket, seri üretim için hazır olduğunu ifade ediyor.

Akıllı telefon sektörü büyük bir hızla değişiyor ve bugün trend olan bir özellik, yarın eski hale gelebiliyor. Bu durumun bilincinde olan teknoloji üreticileri de akıllı telefon sektörünü yönlendirecek çalışmalar yaparak sektörün gidişine yön vermeye çalışıyorlar. Şimdi geliştirilen yeni bir teknoloji ise akıllı telefonlara yeni bir soluk kazandıracak gibi görünüyor.

Son dönemlerde piyasaya sürülen akıllı telefonların çok büyük bir bölümü, ortak bir özelliğe sahipler. Bu özellik, ekran altına yerleştirilmiş olan parmak izi okuyucu sensörleri. Birkaç yıl önce özel sensörlerle sağlanan bu özellik, artık orta segment telefonlarda yeni bile standart olarak bulunuyor. Şimdi geliştirilen bir teknoloji ise ekran altı parmak izi okuyucuların kapsamını ciddi anlamda genişletiyor.

Piyasaya sürülmüş olan akıllı telefonlarda bulunan parmak izi okuyucu özelliği, ekranın sadece bir bölümünde çalışıyor. Yani ekran kilidinizi açmak istediğinizde ya da korumalı bir uygulamaya erişmek istediğinizde, sadece o bölüm üzerinde parmağınızı okutuyorsunuz. Çinli bir teknoloji üreticisi olan Tianma, dünyanın ilk tüm ekran parmak izi okuyucu sensörünü geliştirdiğini duyurdu.

Tianma tarafından geliştirilen teknoloji, herhangi bir LCD ekranın altına entegre edilerek çalışıyor. Kullanıcılar, bu teknoloji sayesinde ekranın neresine dokunursa dokunsunlar, parmak izlerini okutabiliyorlar. Yani bu teknolojiyle birlikte parmak izi okutma bölgeleri tarih olacak. Tianma, hazırladığı teknolojiyle kullanıcıların işlerini görülmemiş seviyede kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Tianma tarafından yapılan açıklamalara göre geliştirilen teknoloji, seri üretim için hazır durumda. Hatta şirket, yeni teknolojisini entegre ettiği bazı cihaz prototiplerini dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerine göndermiş. Yani bu teknoloji, kısa bir süre içerisinde hayatımızın bir parçası haline gelebilir ve ilerleyen dönemlerde piyasaya sürülecek akıllı telefonlar, Tianma'nın tam ekran altı parmak izi okuyucu sensörü ile donatılabilirler.

Aslına bakacak olursak LCD ekranların altına, ekranın tümünü kaplayan parmak izi okuyucu sensör yerleştirmek yeni bir şey değil. Örneğin daha öncelerde, TCL'nin bu tür bir teknolojiyi geliştirdiği ve bu özellikteki akıllı telefonun kısa bir süre içerisinde piyasaya sürüleceği ifade edildi. Ayrıca Xiaomi ve Huawei gibi diğer üreticilerin de benzer teknolojiler üzerinde çalıştığı yine önceki dönemlerde konuşulmuştu.