Samsung Galaxy A01 Core Duyuruldu: İşte Fiyatı

Samsung, son derece zayıf özelliklere sahip akıllı telefonu Galaxy A01 Core'u özelliklerine uygun bir fiyat ile duyurdu. Akıllı telefon adeta 'alo desin yeter' diyenler için tasarlanmış cinsten.

Her bütçeye uygun giriş seviyeden sadece uzaktan hayran hayran bakabildiğimiz katlanabilir akıllı telefonlara kadar oldukça geniş bir akıllı telefon skalasına sahip olan Samsung, yeni giriş seviye akıllı telefonu Galaxy A01 Core’ı Endonezya’da sessiz sedasız tanıttı.

Akıllı telefondan beklentisi en alt seviyede olanları hedefleyen Samsung Galaxy A01 Core, HD çözünürlükte bir ekran, tek arka kamera, son derece zayıf bir donanım ve Android Go (Android 10 tabanlı) işletim sistemi ile geliyor.

5,3 inçlik HD+ PLS LCD ekrana sahip olan Galaxy A01 Core, günümüz trendlerinin aksine çentikli veya delikli değil, kalın çerçeveli bir ekrana sahip. 5 MP ön, 8 MP arka kameraya sahip olan cihaz, plastik bir gövdeye sahip.

2017 model dört çekirdekli bir Mediatek MT6739 işlemciden güç alan telefon, 1 GB RAM, 16 GB/32 GB dahili depolama alanına sahip. 3000 mAh bataryaya, 3,5 mm kulaklık girişine sahip olan Galaxy A01 Core, hibrit SIM yuvası ile hem microSD hem de çift SIM desteği sunuyor.

Samsung Galaxy A01 Core özellikler

İşlemci: Mediatek MT6739

RAM: 1 GB

Depolama: 16 GB/32 GB

Ekran: 5,3 inçlik HD+ PLS LCD

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 3000 mAh

İşletim Sistemi: Android Go (Android 10 tabanlı)

Mavi, siyah ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerin karşısına çıkacak olan Samsung Galaxy A01 Core, 74 dolar (506 TL + vergiler) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.