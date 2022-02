LoL'ü Karakterlerin Gözünden Oynasaydık Nasıl Gözükürdü?

Dünyanın en popüler oyunlarından birisi olan League of Legends, uzun süredir merak ettiğimiz bir sorunun cevabına en sonunda ev sahipliği yaptı. Bir oyuncu, oyunu karakterlerin gözünden görseydik nasıl olurdu sorusunun cevabı niteliğinde videolar paylaştı.

Günümüzün en popüler 10 video oyunu arasında bulunmaya devam eden League of Legends, yıllar içinde geçirdiği grafiksel ve mekanik evrime rağmen en temel oynanış elementini bozmadı. Elbette bir MOBA oyununun bir anda MOBA oyunu olmaktan çıkması da beklenemezdi. Fakat bugün, eğer bu olsaydı ve League of Legends, bir anda FPS oyununa dönüşseydi ne olurdu sorusunun cevabını veren videolarla karşınızdayız.

League of Legends, geçtiğimiz yıllarda yayımlanan ve aslında oyun için yasa dışı olan bir mod sayesinde üçüncü şahıs kamera açısına kavuşmuştu. UberDanger tarafından paylaşılan o modun videosu, 11 milyondan fazla oyuncu tarafından izlendi. Aradan geçen yılların ardından bize bambaşka ve fazlasıyla merak edilen kamera açısını sunan isimse Death Bringer isimli YouTube kanalı oldu.

League of Legends, karakterlerin gözünden böyle gözüküyor:

League of Legends oyuncusu Death Bringer, YouTube’a yüklediği yeni videolarında özellikle en popüler karakterleri, o karakterlerin gözünden gösterdi. Bringer, videoları nasıl çektiği hakkında herhangi bir detay paylaşmadı. Tahminlerimizse bu kamera açısının bir mod aracılığıyla League of Legends’ın tekrar oynatma özelliğinde etkinleştirilmiş olması. Her neyse. Sonuç olarak ortaya izlemesi aşırı keyifli, ‘Keşke bir süreliğine deneyebilsem’ dedirten videolar çıktı.

Metalci Mordekaiser’ın gözünden ortalığı yok etmece:

LoL’cüler metaverse’te Sett’in gözünden mekik çekiyor:

Yeni oyuncuların gölgesini takip edemediği Zed, kendi gözünden daha da karmaşıklaşıyor:

Zaman zaman ADC’lerin gözünü oymalarına neden Pyke, kendi gözünden böyle gözüküyor:

Sırık Jhin’in gözünden silahıyla dans ediyoruz:

Bir korku filmini karakterin gözünden görmek gibi: Rengar’dan tek yemek işte böyle gözüküyor:

800K’cı CTRL+6 canavarlarını unutmayalım:

Vadiye Spartaküs gibi giriş yapalım: