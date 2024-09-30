League of Legends'ın 14.19 kodlu güncellemesi, K'sante karakterini avantajlı hâle getiren bir bug içeriyor. Düzeltme güncellemesinin ne zaman yayımlanacağı şimdilik bilinmiyor.

Dünyanın en popüler MOBA oyunlarından League of Legends (LoL), son günlerde oyunculara saç baş yoldurmaya başladı. Çünkü 14.19 kodlu yamanın, oyunda "en sinir bozucu karakter" olarak anılan K'sante'de buga yol açtığı tespit edildi.

Aslına bakacak olursak K'sante, yakın bir geçmişte bir dizi düzeltme almıştı. Ancak son güncelleme, karakterin E harfi ile aktif edilebilen özelliğini tamamen bozmuş durumda. Riot Games konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, yaşanan sorunun yakın bir gelecekte düzeltilmesi bekleniyor.

İşte K'sante karakterindeki hata

K'sante oyuncuları bilir; karakteri "Moonstone Renewer" itemi ile güçlendirdiğiniz zaman takım arkadaşlarınıza kalkan oluşturabilirsiniz. İşte 14.19 kodlu güncellemedeki hata, K'sante'ye sınırsız kalkan oluşturma hakkı tanımlıyor. Hâl böyle olunca da takıma karşı koymak imkânsız hâle geliyor.

K'sante olayı, Riot Games'in ilk çuvallaması değil. Şirket, geçmişte de çeşitli karakterlerle ilgili sorunlar yaşadı. Bu sorunlar tespit edildikten birkaç gün sonra çözüldü. Aynı durumun K'sante için de yaşanacağını düşünüyoruz. Size şu an için verebileceğimiz en iyi tavsiye, oyunun başlangıcında K'sante karakterini yasaklamak. Hatadan korunmanın tek yolu şimdilik bu.