Riot Games, Türkiye'deki Fiyatlarına Zam Yapıyor

Riot Games, Türkiye'de ve diğer pek çok ülkede fiyatlarını güncelleme kararı aldı. Bu güncelleme ülkemizdeki fiyatlara zam olarak yansıdı.

Hem dünyada hem de ülkemizde pandemi sonrasında bir enflasyon artışı yaşanmıştı. Ülkemizde ise ne yazık ki bu süreç çok daha sancılı geçti ve bu durum oyun ve oyun içi satın almalara da yansıdı. Fiyat güncellemesi yapan firmalar arasına Riot Games de katılırken ülkemizdeki fiyatların artacağı açıklandı.

Riot Games tarafından yapılan açıklamaya göre yeni fiyatlar 18 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Ayrıca fiyat değişiklikleri yapılmadan önce alışveriş yapacak olan kullanıcılara fazladan ilave oyun içi para verilecek. Örnek olarak VALORANT'ta 1900 VP + 150 ilave VP'den oluşan 2050 VP paketi artık 1900 VP + 300 ilave VP şeklinde satışta yer alacak. Bu paketler 4 Eylül günü saat 19.00'da erişime açılacak.

İşte Riot Games'in tüm fiyat değişiklikleri

League of Legends PC ve Teamfight Tactics: Türkiye: +%24

Legends of Runeterra: Türkiye: +%63

VALORANT: Türkiye: +%15

League of Legends: Wild Rift: Türkiye: +%24

Fiyat güncellemesi ile birlikte Riot Games, paketlerini de tüm sunucularda standartlaştıracak. Bu yüzden firma, "Hediye kartları ve kodlardaki alışveriş birimi miktarı da güncelleneceği için azami miktarda birim kazanmak adına elinizdekileri en yakın zamanda kullanmayı unutmayın." uyarısında bulundu.

Riot Games, kurlardaki ve küresel ekonomideki değişim nedeniyle fiyatlarda bu şekilde bir değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.