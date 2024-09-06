Leapmotor Fiyat Listesi: Sevilen Şehir Otomobili T03'ün Fiyatı Ne Kadar?

1 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
T03 isimli elektrikli otomobili ile Türkiye'de ilgi gören Leapmotor'un sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyat listesi...

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması, küçük şehir otomobillerinin daha fazla tercih edilmeye başlamasını sağladı. Tabii bu noktada Türkiye'de en çok tercih edilen küçük şehir otomobillerinden bir tanesi de Leapmotor'un T03 isimli modeli.

Peki Leapmotor güncel fiyat listesi ne durumda? Bu haberimizde, sıfır kilometre T03 fiyatlarına yakından bakacağız. Bu fiyatların Leapmotor'dan alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Leapmotor araba fiyatları - Eylül 2024

Model Eylül Başlangıç Fiyatı
T03 999.000 TL

T03 fiyatları - Eylül 2024

leapmotor t03 fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
80 kW, Elektrikli -, Otomatik 999.000 TL

Leapmotor T03 ile ilgili detaylı bilgi için:
İLGİLİ HABER

Leapmotor T03 "Türkiye'nin En Ucuz Elektrikli Otomobili" Olarak Satışa Sunuldu

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler