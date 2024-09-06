Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması, küçük şehir otomobillerinin daha fazla tercih edilmeye başlamasını sağladı. Tabii bu noktada Türkiye'de en çok tercih edilen küçük şehir otomobillerinden bir tanesi de Leapmotor'un T03 isimli modeli.
Peki Leapmotor güncel fiyat listesi ne durumda? Bu haberimizde, sıfır kilometre T03 fiyatlarına yakından bakacağız. Bu fiyatların Leapmotor'dan alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.
Leapmotor araba fiyatları - Eylül 2024
|Model
|Eylül Başlangıç Fiyatı
|T03
|999.000 TL
T03 fiyatları - Eylül 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|80 kW, Elektrikli
|-, Otomatik
|999.000 TL
Leapmotor T03 ile ilgili detaylı bilgi için: