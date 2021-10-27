Lebron James ve Hwang Dong-hyuk Arasında Tartışma

Squid Game'in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, Lebron James'in dizi hakkında yaptığı yoruma karşı sert tepkiler verdi. Ünlü yönetmen, dizinin finalini beğenmeyen James hakkında kendi filmini çeksin de biz de aynı yorumu yapalım tarzında ifadeler kullandı.

Dünyanın en başarılı dizilerinden biri haline gelen Squid Game'in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, son dönemde yaptığı şaşırtıcı açıklamalarla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Ünlü yönetmen, son olarak başarılı basketbolcu LeBron James'in dizi hakkındaki eleştiri ağırlıklı yorumlarına karşılık verdi. Dong-hyuk, James'in söylediklerine bir hayli kızmış olacak ki yönetmenin söylediklerine hem hayranları hem de James'in kendisi bir hayli şaşırdı.

"Bu benim sonum"

Bütün olay, LeBron James'in maç sonunda yaptığı bazı açıklamalarla başladı. Squid Game'i bitirdiğini, diziyi gayet beğendiği ancak sonundan pek hoşlanmadığını belirten James, Squid Game'in farklı bir sona sahip olması gerektiğini açıkladı. James'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı; Sonunu pek sevmedim gerçi. Uçağa binip kızını görmeye gitmeye çalışmak da nedir?

Bunun üzerine dizinin yönetmeni Dong-hyuk'un bir nevi sinir küpüne döndüğünü söyleyebiliriz. Başarılı yönetmen, James'in açıklamasından sonra şu ifadeleri kullandı; Space Jam 2‘yi izlediniz mi? LeBron James gayet havalı biri ve istediğini söyleyebilir. Buna saygı duyarım. Tüm seriyi izlediği için çok minnettarım. Ama sonumu değiştirmezdim. Bu benim sonum. Kendisini tatmin edecek bir sonu varsa, belki kendi devam filmini yapabilir. İzlerim ve belki ona ‘Sonu hariç tüm şovunuzu beğendim’ diyen bir mesaj gönderirim.

Dong-hyuk'un bu açıklamasının ardından LeBron James, böyle bir yanıtın geldiğine inanamadığını belirterek Twitter'dan yeni bir paylaşım yaptı; Umarım bu olanlar gerçek değildir.