Legends of Runeterra'ya Nasıl Erişebilirsiniz?

Riot Games, League of Legends'ın 10. yılına özel düzenledikleri etkinlikte birçok yenilikle karşımıza çıktı. Artık isimlerinde yer alan Games unvanına yakışır bir şekilde birden fazla oyunla karşımıza çıkacak. Bunlardan biri de yeni kart oyunları Legends of Runeterra.

Riot Games, League of Legends'ın 10. yıllarını kutlamak için düzenledikleri etkinlikle beraber hayranlarının karşısına sürprizlerle birlikte çıktı. Bunların arasında yeni oyunlar da tanıtıldı. Bu oyunlardan biri de Blizzard'ın Hearthstone oyununa benzer bir kart oyunu olan Legends of Runeterra oldu.

Oyun hem mobil platforma hem de PC platformuna gelecek. Her ikisi üzerinden de crossplatform olarak oynanabilecek. Yani aynı hesabı kullanarak hangi cihazdan oynadığınız fark etmeksizin aynı oyunu oynuyor olacaksınız.

Oyun şu anda beta sürecinde ve bununla birlikte bazı yayıncılar oyuna erişim sağlayabiliyor. Beta kaydı olmayan normal oyuncular ise oyuna erişemedikleri için hayal kırıklığına uğramışlardı fakat aslında oyunun beta sürümü erişilemez değil. Sıradan oyuncuların da oyuna erişebilmesi için bir yol mevcut.

Nasıl erişim sağlanıyor?

Eğer oyuna erişebilmek istiyorsanız Legends of Runeterra'nın resmi web sitesine giderek kendi Riot Games hesabınızla ön kayıt yaptırabilirsiniz. Eğer bir Riot Games hesabınız yoksa site yeni bir hesap oluşturup ön kayıt yaptırmanıza izin veriyor. Fakat bu oyuna erişebileceğinizi garantilemiyor.

Riot Games kaç kişinin beta sürümüne erişebileceğini açıklamadı. Fakat League of Legends oynayarak ya da hesabınızı Twitch hesabınız ile bağladıktan sonra Legends of Runeterra yayınlarını izleyerek beta sürümüne erişme şansınızı artırabilirsiniz.

Riot şu anda MOBA oyunları olan League of Legends oyuncularının yeni kart oyunlarına ilgi göstermesini bekliyor. Ayrıca şu anda yeni oyunlar üzerine de çalışmalar gerçekleştiriliyor. Riot, yeni bir dövüş oyunu geliştirmek ve League of Legends'ı mobil platformlara taşımak için çalıştıklarını açıkladı.

Bunların haricinde yeni bir FPS oyunu üzerinde de çalışan stüdyo, Overwatch ve CS:GO karışımı bir oyun olarak gözüken bu oyunun da önümüzdeki günler içerisinde karşımıza çıkacağı hakkında ipuçları verdi. Ayrıca 10. yıl ile birlikte League of Legends oyununa ve Teamfight Tactics oyununa da bazı güncellemeler getirileceği açıklandı.

Legends of Runeterra'nın 2020 yılından itibaren hem PC hem de mobil cihazlara çıkması bekleniyor.