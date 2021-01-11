Lenovo, Yeni Dizüstü Bilgisayarı ThinkPad X12’yi Tanıttı

Çin merkezli dev teknoloji şirketi Lenovo, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen CES fuarında, tablete de dönüşebilen dizüstü bilgisayar modeli ThinkPad X12'yi tanıttı.

Teknolojisi piyasasının en önemli fuarlarından biri CES (Tüketici Elektroniği Fuarı), geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Birçok dev marka, yeni cihazlarını bu fuar aracılığıyla tanıtmış oldu. Bu markaların arasında Çin merkezli Lenovo da bulunuyordu.

Lenovo, yeni akıllı gözlükleriyle birlikte, tablet olarak da kullanılabilen Lenovo ThinkPad X12 Detachable dizüstü bilgisayarını tanıttı. Yeni nesil Detachable, Intel 11. nesil UP4 yonga setine ve 12.4 inç ekran büyüklüğüne sahip.

12,4 inç büyüklüğündeki X12 Detachable, 5G desteği sunuyor

Şirket, daha önceden piyasaya sürmüş oldukları Detachable dizüstü bilgisayarlarının tablete dönüştürülebilir olmasından dolayı yoğun ilgi gördüğünü, bu yüzden de seriyi güncellemek istediklerini dile getirdi. Lenovo, sadece yeni X12’yi değil, aynı zamanda serinin bir önceki nesli olan ThinkPad X1 Carbon üzerinde de iyileştirmeler yaparak, diğer ThinkPad serisiyle birlikte kullanıcılara sundu.

12,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ThinkPad X12, 5G bağlantı özelliğine sahip olacak. Şirket, aynı zamanda tüm ThinkPad modellerine insan tanıma özelliği getirildiğini, Bu özellik sayesinde kullanıcılar dizüstü bilgisayarlarına dokunmadan oturum açma şansına erişebilecek ve akıllı mavi ışık filtresinden yararlanabilecek.

ThinkPad X12 Detachable teknik özellikleri