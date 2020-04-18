Çift Ekranlı Lenovo ThinkBook Plus Çin’de Satışa Çıktı

Tüketici Elektroniği Fuarı’nda karşımıza çıkan Lenovo’nun çift ekranlı dizüstü bilgisayarı Thinkbook Plus, Çin’de satışa çıktı. Cihazın fiyatı ise 1200 doların hemen üzerinde.

Her yıl Las Vegas’ta düzenlenen CES Tüketici Elektronik Fuarı’nda en son karşımıza çıkan ürünler arasında dizüstü bilgisayarlar da yer alıyordu. Bu bilgisayarlardan biri de dijital mürekkep teknolojisine ve çift ekrana sahip olan Lenovo ThinkBook Plus idi.

Bu dikkat çekici dizüstü bilgisayarların Çin’de satışa çıktığı açıklandı. Lenovo’nun bu cihazlar için belirlediği fiyat etiketi ise 8499 yuan, yani yaklaşık 8330 TL oldu.

Lenovo ThinkBook Plus, eğlenceli ofis dizüstü bilgisayarı olacak

Dizüstünün en dikkat çekici özelliği tabii ki elektronik mürekkep teknolojisine sahip olan ekranı idi. Bu ekran 10,8 inç büyüklüğünde ve takvim, hava durumu, e-posta ve diğer sık kontrol edilen bilgileri görüntüleyebilmeyi sağlıyor.

Bilgisayarın yanında bir de stylus kalem geliyor. Lenovo ThinkBook Plus’ın kalemi 2096 kademeli basınç desteğine sahip. Bu kalemi kullanarak bölgesel kopyalama, yakalama, silme ve diğer fonksiyonları kullanmak mümkün oluyor. Ayrıca aklınıza gelen fikirleri kaydedebilmeniz için de kullanılabiliyor.

Lenovo ThinkBook Plus teknik özellikleri

Ekranları ve kalemi ThinkBook Plus’ın en dikkat çekici yanları olsa da bilgisayarın teknik özelliklerinden de bahsetmek gerekiyor. Oldukça hafif olan cihaz yalnızca 1,5 kilogram ağırlığında ve 13,3 inçlik, 1920x1080p çözünürlükte bir ana ekran bulunduruyor. %100 sRGB renk desteği sunan dizüstünün çerçeve ölçüsü ise 5,5 milimetre.

Performans anlamında baktığımızda ise dizüstünün içinde Intel’in 10. nesil işlemcilerinden Core i5-10210U’ya rastlıyoruz. En yüksek hızı 4,2 GHz olan işlemciye ek olarak 16 GB'a erişebilen bellek seçenekleri mevcut. Bilgisayarın dahili hafızası ise 512 GB’a kadar SSD olarak göze çarpıyor. Cihazda Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 bağlantısı bulunuyor.

Lenovo ThinkBook Plus hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizdeki satış fiyatı ne kadar olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz.