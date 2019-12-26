Lenovo, Piyasası Fethedecek Bir Oyuncu Telefonu Geliştiriyor

Son dönemde pek çok markanın oyun odaklı akıllı telefonlar çıkardığını gördük. Çinli teknoloji devi Lenovo, sosyal medya platformu Weibo’da Lenovo Legion Gaming Phone (Lenovo Legion Oyun Telefonu) adında yeni bir sayfa açarak, giderek kızışan bu segmente ilk adımını attı.

Her yıl milyonlarca dolar yatırıma sahne olan mobil oyun ekosistemi, akıllı telefonların gelişimine paralel olarak bambaşka bir boyuta evrilmiş durumda. Bu pastadan pay kapmak isteyen Xiaomi ve ASUS gibi küresel teknoloji firmaları, hardcore oyunculara yönelik olarak akıllı telefon modelleri geliştirmeye başladı.

Halihazırda Legion markası altında oyun odaklı dizüstü bilgisayarlar geliştiren Lenovo, oyuncuların gönüllerini fethedecek bir akıllı telefon geliştirdiğini doğruladı. Çin’in en popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden "Lenovo Legion Gaming Phone" (Lenovo Legion Oyun Telefonu) adlı yeni bir sayfa açan marka, ROG markası altında akıllı telefonlar geliştiren ASUS ile aynı yolu izliyor gibi görünüyor.

Lenovo'nun Weibo'da açtığı "Legion Gaming Phone" adındaki sayfa:

Söz konusu cihazın özellikleri, fiyatı veya diğer detayları hakkında henüz resmi bilgilere sahip değiliz. Tek bildiğimiz, cihazın “Lenovo Legion Oyun Telefonu” olarak adlandırılacağı ve Xiaomi Black Shark, ASUS ROG, Razer Phone ve Nubia Red Magic gibi diğer oyuncu telefonları ile rekabet etmek için üst düzey donanıma sahip olacağı.

Şirkete yakın kaynaklar, Lenovo’nun oyuncuları hedef alan akıllı telefonu ile pazarı fethetmek istediğini söylüyor. Her halükarda, piyasanın yeni bir oyuncu telefonu daha kazanacak olması, oyunseverler için harika bir haber olsa gerek. Cihazla ilgili detayların 2020’nin ilk yarısında belli olmasını umuyoruz.