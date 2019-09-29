Türk sporuna olan katkılarıyla spor alanında da adından söz ettirmeyi başaran Lenovo Türkiye, yeni bir sponsorluğa imza atarak Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague'in resmi sponsoru oldu.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden olan Lenovo’nun Türkiye ayağı Lenovo Türkiye, Avrupa’nın en çok izlenen ve en önemli basketbol turnuvası olan “Turkish Airlines EuroLeague” ve Avrupa'nın önemli basketbol yarışmalarından olan “7Days EuroCup” organizasyonlarının resmi sponsoru oldu. Lenovo Türkiye, bu kapsamda yıl boyunca ülkemizi Avrupa’da temsil edecek kulüplerin de resmi sponsoru olacak.

Lenovo Türkiye, ülkemizi 2019/2020 senesi boyunca Turkish Airlines EuroLeague organizasyonunda temsil edecek olan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile ülkemizin EuroCup temsilcileri olan Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen ve Tofaş Bursa’nın maçlarının da bölgesel sponsoru olacak.

Lenovo Türkiye, geçtiğimiz sezon Süper Lig’in sponsoruydu:

Bu yılki EuroLeague ve EuroCup sponsorluklarının yanı sıra Lenovo Türkiye, yine aynı kapsamda geçtiğimiz sezon Avrupa’nın en iyi ligleri arasında gösterilen Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin de ana sponsoru olmuştu.

EuroLeague’in ve ülke ligiminiz sponsorlukları hakkında konuşan Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

“Lenovo olarak Türkiye’de ve dünyada yüksek performans gerektiren spor alanlarına yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda basketbol alanında Avrupa’da düzenlenen en üst düzeydeki basketbol turnuvası Turkish Airlines EuroLeague resmi sponsoru olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Markamızın teknolojide sahiplendiği yüksek performansla, Avrupa’da basketbol sahasında izlediğimiz en büyük organizasyonda, sponsorluğumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Geçtiğimiz dönemlerde de ülkemizde önemli sponsorluk anlaşmalarına imza atan Lenovo Türkiye, bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda da Beşiktaş JK’nın e-spor takımı ile iş birliğine giderek devasa bir oyun alanı olan Lenovo Game On’u oyuncuların hizmetine sunmuştu.