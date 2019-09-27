Japon Hava Yolları, Bebek Olan Koltuklara Uyarı Koydu

Uçakta ağlayan bebeklerden uzakta olmak isteyen müşteriler, Japon Hava Yolları sayesinde biraz daha rahatlamış durumdalar. Şirketin yeni sistemi, bilet almak isteyen yolculara bebekler için ayrılmış koltukları gösteriyor ve böylece bebeklerden uzak olmak isteyen birisi koltuğunu ona göre seçebiliyor.

"Dünyanın en masum varlığı olan bebeklerin herhangi bir insanı rahatsız edebilecek neyi olabilir ki" diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu düşüncenin herhangi bir ulaşım aracında bir bebeğe rastlamamış kişilerde oluşması oldukça doğal. Özellikle uçaklarda yerden yüzlerce metre yükseklikte seyahat ederken bu durum, biraz daha can sıkıcı olabiliyor.

İşte tam da bu yüzden Japan Airlines (Japon Hava Yolları) şirketi yeni bir sistem geliştirdi. Bu sistem sayesinde bilet aldığınız yerin bebek ağlamasına maruz kalma riskini tahmin edebiliyorsunuz ve ona göre koltuğunuzu seçebiliyorsunuz.

Bebeklerin koltukları ayrı işaretleniyor:

Yeni sistemin çalışabilmesi için karmaşık ve yüksek maliyetli çalışmalar gerekmiyor. Sistem, 8 gün ile 2 yaş arası bebekler için alınan biletleri ayrı bir şekilde damgalıyor. Daha sonra Japon Hava Yolları’ndan bilet almak isteyecek olursanız da koltuk seçim ekranında bebeklerin hangi koltuklarda yer aldığı size gösteriliyor.

Bu sistem, şu anda düzgün çalışıyor olsa da bazı noktalarda sıkıntılar yaşıyor. Sistem, yalnızca Japon Hava Yolları’nın internet sitesinden bebekler için ayrılan yerleri gösteriyor. Yani birisi, bebeğinin ve kendisinin biletini farklı bir siteden aldıysa bebek ikonu gözükmüyor. Ayrıca bir koltuk aldıktan sonra yanınıza bebeği olan birisinin oturmaması da garanti değil. Bebeklerin ebeveynleri ise sıcak su şişeleri, kiralık bebek arabaları ve bebek bezi değiştirme yerleri gibi hizmetlere sahip oluyorlar.

Siz de uçaklarda bebek ağlamasından rahatsız oluyorsanız ve Japon Hava Yolları’nı kullanmıyorsanız (Türkiye’deyiz tabii) daha pahalı yöntemlere başvurabilirsiniz. Mesela gürültü engelleyici bir kulaklığa yatırım yapmak sizi yalnızca bebeklerin sesinden kurtarmaz, diğer tüm seslerden de arınmanızı sağlar. Bu arada hatırlatmakta fayda görüyoruz, hepimiz bir zamanlar bebektik ve biz de birisini rahatsız ettiğimizi düşünmüyorduk.