Japon otomobil devi Toyota'nın premium markası Lexus, Türkiye'de yoğun ilgi görüyor. Lexus otomobiller hem özellikleriyle hem de tasarımlarıyla zenginlere hitap etmeyi başarıyorlar.
Peki Lexus'un Türkiye'deki güncel fiyat listesi ne durumda? Bu haberimizde, Lexus'un Mayıs 2025 boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesine bakacağız. Fiyatları Lexus'un resmî internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.
Lexus fiyatları - Mayıs 2025
|Model
|Nisan Başlangıç Fiyatı
|Mayıs Başlangıç Fiyatı
|LBX
|2.400.000 TL
|2.400.000 TL
|RZ 450e*
|3.500.000 TL
|3.500.000 TL
|ES
|7.300.000 TL
|7.300.000 TL
|LS
|17.500.000 TL
|17.500.000 TL
|NX
|4.300.000 TL
|4.800.000 TL
|RX
|7.725.000 TL
|7.950.000 TL
|LM
|12.570.000 TL
|13.800.000 TL
*2023 model yılı olarak satışı devam etmektedir.
LBX fiyatları - Mayıs 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.5L, Hibrit
|-,Otomatik
|2.400.000 TL
|1.5L, Hibrit
|Elegant, Otomatik
|2.520.000 TL
|1.5L, Hibrit
|Emotion, Otomatik
|2.600.000 TL
|1.5L, Hibrit
|Relax, Otomatik
|2.780.000 TL
|1.5L, Hibrit
|Cool, Otomatik
|2.860.000 TL
RZ 450e fiyatları - Mayıs 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|230 kW, Elektrikli
|Exclusive, Otomatik
|3.500.000 TL
ES fiyatları - Mayıs 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|2.5L, Hibrit
|Business Plus, Otomatik
|7.300.000 TL
LS fiyatları - Mayıs 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|3.5L 4x4, Hibrit
|Exclusive, Otomatik
|17.500.000 TL
NX fiyatları - Mayıs 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|2.5L 4x4, Fişli Hibrit
|Executive, Otomatik
|4.800.000 TL
|2.5L 4x4, Hibrit
|Business Plus, Otomatik
|6.155.000 TL
|2.5L 4x4, Hibrit
|Executive, Otomatik
|6.850.000 TL
|2.5L 4x4, Hibrit
|Exclusive, Otomatik
|7.450.000 TL
|2.5L 4x4, Hibrit
|F Sport, Otomatik
|5.550.000 TL
RX fiyatları - Mayıs 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|2.5L 4x4, Hibrit
|Executive, Otomatik
|7.950.000 TL
|2.5L 4x4, Hibrit
|Sport Design, Otomatik
|8.150.000 TL
|2.5L 4x4, Hibrit
|Exclusive, Otomatik
|8.550.000 TL
|2.4L 4x4 Performans, Hibrit
|F Sport, Otomatik
|9.400.000 TL
LM fiyatları - Mayıs 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|2.5L, Hibrit
|7 Koltuklu, Otomatik
|13.800.000 TL
|2.5L, Hibrit
|4 Koltuklu, Otomatik
|16.150.000 TL