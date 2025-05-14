Lexus, mayıs ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın otomobilleri oldukça şık ancak fiyatlarıyla can sıkıyorlar.

Japon otomobil devi Toyota'nın premium markası Lexus, Türkiye'de yoğun ilgi görüyor. Lexus otomobiller hem özellikleriyle hem de tasarımlarıyla zenginlere hitap etmeyi başarıyorlar.

Peki Lexus'un Türkiye'deki güncel fiyat listesi ne durumda? Bu haberimizde, Lexus'un Mayıs 2025 boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesine bakacağız. Fiyatları Lexus'un resmî internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Lexus fiyatları - Mayıs 2025

Model Nisan Başlangıç Fiyatı Mayıs Başlangıç Fiyatı LBX 2.400.000 TL 2.400.000 TL RZ 450e* 3.500.000 TL 3.500.000 TL ES 7.300.000 TL 7.300.000 TL LS 17.500.000 TL 17.500.000 TL NX 4.300.000 TL 4.800.000 TL RX 7.725.000 TL 7.950.000 TL LM 12.570.000 TL 13.800.000 TL

*2023 model yılı olarak satışı devam etmektedir.

LBX fiyatları - Mayıs 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5L, Hibrit -,Otomatik 2.400.000 TL 1.5L, Hibrit Elegant, Otomatik 2.520.000 TL 1.5L, Hibrit Emotion, Otomatik 2.600.000 TL 1.5L, Hibrit Relax, Otomatik 2.780.000 TL 1.5L, Hibrit Cool, Otomatik 2.860.000 TL

RZ 450e fiyatları - Mayıs 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 230 kW, Elektrikli Exclusive, Otomatik 3.500.000 TL

ES fiyatları - Mayıs 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.5L, Hibrit Business Plus, Otomatik 7.300.000 TL

LS fiyatları - Mayıs 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 3.5L 4x4, Hibrit Exclusive, Otomatik 17.500.000 TL

NX fiyatları - Mayıs 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.5L 4x4, Fişli Hibrit Executive, Otomatik 4.800.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit Business Plus, Otomatik 6.155.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit Executive, Otomatik 6.850.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit Exclusive, Otomatik 7.450.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit F Sport, Otomatik 5.550.000 TL

RX fiyatları - Mayıs 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.5L 4x4, Hibrit Executive, Otomatik 7.950.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit Sport Design, Otomatik 8.150.000 TL 2.5L 4x4, Hibrit Exclusive, Otomatik 8.550.000 TL 2.4L 4x4 Performans, Hibrit F Sport, Otomatik 9.400.000 TL

LM fiyatları - Mayıs 2025