Bizzat oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan tarafından yapılan açıklamalara göre yeniden ekranlara gelecek Leyla ile Mecnun dizisinin çekimleri yakında başlıyor. Taylan, çekimlerin başlayacağı tarihin belli olduğunu söylese de tam tarihi açıklamadı.

Geçtiğimiz ay ortaya atılan bazı iddialar, Acun Ilıcalı'nın dijital yayın platformu Exxen için Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden biri olan Leyla ile Mecnun'un haklarını satın aldığını, dizinin yeni bölümleriyle Exxen'de yayınlanacağını öne sürmüştü. Yeni açıklamalar ile birlikte Leyla ile Mecnun'un yeni bölümleri "iddia" olmaktan çıktı.

Aslı Öymen'in "Benim İstanbul'um" adlı programına konuk olan orijinal Leyla ile Mecnun'un kadrosunda da yer alan usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, dizinin hayranlarını sevindiren açıklamalarda bulundu. Öymen'in "Leyla ile Mecnun çekiliyor mu gerçekten, söylenti olmaktan çıktı mı?" sorusuna "Söylenti olmaktan çıktı artık. İki saat önce Onur Ünlü ile konuştuk. Çekime başlayacağımız tarihi söyledi bana" diyen Taylan, Leyla ile Mecnun'un gerçekten de yeni bölümleriyle gelmekte olduğunu ilan etti.

"Yeni" Leyla ile Mecnun dizisiyle ilgili "oyuncu kadrosu" endişeleri hakkında da konuşan Ahmet Mümtaz Taylan, dizinin Onur Ünlü'nün yönetmenliğinde ve Burak Aksak'ın senaristliğinde çekilecek olduğunu belirttikten sonra, "Aynı ekip bir araya gelmeseydi yapılmaması gereken bir şeydi zaten. Geldiği için yapıyoruz. Yoksa bir tane bile eksiği kaldıracak durum değildir" şeklinde konuştu.

Leyla ile Mecnun dizisi neydi?

2011-2013 tarihleri arasında TRT 1'de 3 sezon boyunca yayınlanan Leyla ile Mecnun, bugünlerde örneğine pek rastlamadığımız absürt komedi türünde bir diziydi. Final yapamadan yayından kaldırılan dizinin oyuncu kadrosunda Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Köksal Engür, Osman Sonant, Melis Birkan ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi birbirinden değerli isimler yer alıyordu.