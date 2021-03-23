Paylaşılan bilgilere göre Leyle ile Mecnun'un haklarını satın alan Acun Ilıcalı, diziyi orijinal oyuncu kadrosuyla yeniden çekip, yeni bölümleri Exxen'de yayınlayacak. Leyla ile Mecnun'un yeni bölümlerinin yaz aylarında çekilmeye başlanacağı söyleniyor.

Türkiye’nin en önemli TV yapımcılarından biri olan Acun Ilıcalı, 2021 itibarıyla hizmete başlayan dijital yayın platformu Exxen ile özellikle COVID-19 pandemisiyle birlikte önemi bir kat daha artan dijital yayıncılığa resmen adım atmıştı. Acun Ilıcalı, Exxen’in içerik kütüphanesinde çoğunlukla YouTube’da milyonlara hitap etmiş yapımlara yer verse de Sihirli Annem gibi bazı TV efsaneleri de “remake” versiyonları ile Exxen’de yer alıyor.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Acun Ilıcalı, yeni bir “remake” yani yeniden yapım projesi için görüşmeler gerçekleştiriyor. Her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde bir televizyon efsanesi olan komedi dizisi Leyla ile Mecnun, yeni bölümleri ile Exxen ekranlarında yeniden seyircilerle buluşacak.

Leyla ile Mecnun’u yeniden ekranlara taşımak için oyuncular ile görüşmeler başladı

Altuntaş, konuyla ilgili olarak kişisel Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, “Acun Ilıcalı, Sihirli Annem'in ardından Exxen için bir fenomen diziyi daha yeniden çektirecek. Ilıcalı, şimdi de Leyla ile Mecnun'un haklarını aldı. Geçen aylarda 10. yaşı kutlanan diziyi yine Onur Ünlü çekecek. Dizinin eski ekibiyle görüşmeler başladı. Çekimleri yaz aylarında başlaması planlanıyor” ifadelerine yer verdi.

Leyla ile Mecnun dizisi neydi? Nasıl bitti?

Şubat 2011 ile Ocak 2014 tarihleri arasında 3 yıl boyunca TRT ekranlarında seyircilerin karşısına çıkan Leyla ile Mecnun, türünün Türkiye’deki en başarılı örneklerinden biri olarak kabul edilen bir absürt komedi dizisiydi. Konuları ele alış biçimiyle oldukça geniş bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran dizi, buna rağmen final bile yapmadan ekranlara veda etmişti.