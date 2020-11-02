LG, Project B İsimli Yeni Bir Telefon Geliştiriyor

LG'nin Explorer projesi kapsamında yeni bir telefon geliştirdiği konuşuluyordu. Bu telefon, alınan yeni bir patentle gün yüzüne çıktı. Project B isimli bu telefon, yanlardan çekildiğinde daha büyük bir ekrana sahip olup, tablet formuna ulaşıyor. İddialara göre telefon, mart ayı içerisinde duyurulacak.

Güney Koreli teknoloji devi LG, bir süredir "Explorer" isimli yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Şirket bu proje kapsamında ilk kez, T harfi şeklinde bir telefon duyurarak tüketicileri şaşırtmıştı. Yetkililer, bu telefonun duyurusu kapsamında da bugüne kadar görülmemiş olan tasarımlara sahip telefonlar geliştireceğini zaten ilan etmişti. Hatta bir süre önce de LG'nin ilginç bir telefon geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Yaşanan son gelişmeler, yaklaşan telefon nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.

LG'nin ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'ne sunup, eylül ayında onay alan yeni bir telefonu sarılabilen bir yapıya sahip. Şu an için "Project B" olarak isimlendirilen isimlendirilen telefon, OLED ekrana sahip. Ekranı büyüyen telefonlara yeni bir yaklaşım getirecek Project B, yanlara doğru çekildiğinde daha büyük bir ekrana sahip olup, neredeyse tablet formuna ulaşıyor.

LG'nin patentlediği yeni akıllı telefonu işte böyle görünüyor

LG Project B, normal koşullarda standart bir akıllı telefon gibi görünüyor. Telefonun sırrı ise bir çift çerçeveye sahip olması. Kullanıcı, telefonun kenarlarında çektiği zaman ikinci çerçeveyi genişletip, bu sayede de daha büyük bir ekrana sahip oluyor. Patent verilerinde yer alan bilgilere göre telefon, bu özelliği sağlayabilmek için iç kısımda bazı dişli mekanizmalar kullanıyor.

LG'ye göre bu tür bir tasarım, katlanabilir ekran yapılarından çok daha gelişmiş. Üstelik şirket, çekilerek uzatılan tasarımın katlanabilir ekran tasarımlarından çok daha uzun ömürlü olduğunu ifade ediyor. Ancak panelin içerisindeki dişli mekanizmada bir sorun olup olmayacağı, şu an için tam anlamıyla bilinemiyor.

Project B'nin patent belgelerinde yer alan bilgilere göre kullanıcılar, ekranı genişlettikleri zaman farklı işlevselliklerle karşılaşacaklar. Bu bağlamda şirket, Android ekosisteminin verdiği imkanları kullanarak kullanıcılara daha fazla şey sunacak. Ayrıca şirket, genişletilen ekranlardan bir tanesinde dokunmatik bir klavye bulunacağını ifade ediyor.

Bu arada LG, yeni akıllı telefonunun arka kısmına yatay olarak yerleştirilen üçlü kamera sunacak. Bu kamera kurulumunda ise 64 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP görüntü sabitleme teknolojili ikinci bir ultra geniş açılı kamera yer alacak. İddialara göre LG, Explorer projesi kapsamındaki yeni akıllı telefonunu mart ayı içerisinde piyasaya sürecek.