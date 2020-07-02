Güney Kore'nin teknoloji medya devi TheElec, LG ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Şirketin sarılabilir ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı söylenirken bu telefonun şimdilik "B Project" olarak isimlendirildiği ifade ediliyor. İddialara göre bu akıllı telefon, 2021 yılında gün yüzüne çıkacak.

Güney Koreli teknoloji devi LG, akıllı telefon sektöründeki çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, her ne kadar yıllar önce sahip olduğu popülariteden uzak olsa da sektörden vazgeçmiyor ve çeşitli yeniliklerle ön plana çıkmayı başarıyor. Şimdi yapılan bazı açıklamalarsa LG'nin bir süre sonra akıllı telefon sektörüne devrim niteliğinde bir yenilik getirebileceğini ortaya koyuyor.

Akıllı telefon sektörünün her gün biraz daha değiştiğini biliyoruz. Hatta bir süredir de katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar, hayatımızın bir gerçeği haline geldi. Zaman zamansa katlanabilir ekranların da ötesine geçen sarılabilir akıllı telefonlarla ilgili bazı gelişmeler yaşanıyor. LG cephesinde yaşanan son gelişme ise sarılabilir ekranlı bir akıllı telefonun yolda olduğunu ortaya koyuyor.

Güney Kore'nin teknolojik gelişmelerini aktaran büyük medya kurumlarından bir tanesi olan TheElec, LG ile ilgili dikkat çeken bir haber yayımladı. Bu haberde şirketin şu sıralar bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı, şu an için bu telefonun "B Project" olarak isimlendirildiği ifade ediliyor. Buraya kadar her şey normal gibi görünüyor olsa da habere göre LG, sarılabilir ekranı olan bu akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Haberde yer alan bilgilere göre LG, sarılabilir ekranlı akıllı telefonunun prototip üretimine başlamış durumda. Hatta bazı kaynaklar, LG'nin Pyeongtaek şehrindeki fabrikasında bu akıllı telefonun prototip üretimine başlandığını ifade ediyor. Üstelik bu akıllı telefonun 2021 gibi yakın bir gelecekte piyasaya sürüleceği vurgulanıyor.

TheElec'in haberine göre LG'nin sarılabilir ekranlı akıllı telefonu, yanlara doğru uzayan ve istendiğinde de yuvarlanabilen bir ekrana sahip olacak. Hatta söz konusu iddialarını biraz daha ileri noktaya taşıyan kaynaklar, LG'nin bu akıllı telefonun ekranı için Çin merkezli BOE Technology ile iş birliği yaptığı ifade ediliyor.

LG'nin sarılabilir ekranlı telefon hayali yeni bir şey değil. Şirket ilk olarak, 2018 yılında aldığı bir patentle bu hayalini ortaya koymuştu. Elbette bu patent gün yüzüne çıkamadı. LG, çok büyük bir ihtimalle bu patentin sorunlarını gidermiş ve güncelleyerek yeni bir ürün haline getirmeye çalışmış gibi görünüyor. Ancak bunu bilmemizin hiçbir yolu olmadığını da unutmamak gerekiyor.