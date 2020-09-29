LG K22 ve K22 Plus Duyuruldu: İşte Özellikleri

LG, giriş seviyenin de giriş seviyesi olan yeni akıllı telefonları LG K22 ve LG K22 Plus'ı duyurdu. Birebir aynı tasarıma sahip akıllı telefonlar bellek kapasiteleriyle birbirlerinden ayrılıyorlar.

Güney Koreli teknoloji devi LG, giriş seviyedeki en yeni akıllı telefonları LG K22 ve K22 Plus’ı resmen duyurdu. Akıllı telefondan beklentisi minimum seviyelerde olan tüketicilere hitap eden her iki akıllı telefon da hem tasarım hem de donanım açısından fazlasıyla mütevazı özellikler sunuyor.

Damla çentikli, kalın çerçeveli bir tasarıma sahip olan yeni LG K22 ve K22 Plus, hem önden hem de arkadan bakıldığında birbirleri ile birebir aynı tasarıma sahip iki telefon olarak karşımıza çıkıyor. İki cihaz arasındaki asıl fark, donanım noktasında kendisini gösteriyor.

Qualcomm’un en alt seviyedeki Snapdragon 215 işlemcisinden güç alan akıllı telefonlar, grafik noktasında ise Adreno 308 GPU’ya sahip. K22’de 2 GB olan RAM, K22 Plus’ta 3 GB’a; K22’de 32 GB olan dahili depolama ise K22 Plus’ta 64 GB’a çıkıyor.

Her iki akıllı telefon da kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor ve MIL-STD-810G askeri seviye sağlamlık sertifikasına sahip. Yine her iki akıllı telefon da kullanıcılara 3.000 mAh’lik günümüz şartları için küçük diyebileceğimiz bir batarya ve 4G bağlantı desteği sunuyor.

LG K22 özellikler

İşlemci: Snapdragon 215

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB

Ekran: 6,2 inç HD+

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 3.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

LG K22 Plus özellikler

İşlemci: Snapdragon 215

RAM: 3 GB

Depolama: 64 GB

Ekran: 6,2 inç HD+

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 3.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Her ikisi de kırmızı, mavi ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan LG K22 ve K22 Plus’ın fiyatı ise henüz açıklanmadı. LG’nin yeni akıllı telefonlarını başta Güney Amerika olmak üzere giriş seviye akıllı telefonların popüler olduğu pazarlarda satışa sunulması bekleniyor.