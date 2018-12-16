LG, Katlanabilir Akıllı Telefon İçin Çalışmalara Başladı

Samsung katlanabilir akıllı telefonu Galaxy F'i duyurmaya yaklaşırken LG de katlanabilir akıllı telefon araştırmalarına başladı.

Güney Kore merkezli teknoloji sektörü devi LG, katlanabilir ekranlı akıllı telefon üretimine girişecek gibi gözüküyor zirâ LG, Nintendo'nun katlanabilir Game Boy Advance'i gibi cihazları inceleme altına aldı. LG an itibariyle iki katlanabilir akıllı telefon çözümü üzerinde duruyor. Bunlardan biri ise ZTE'nin geçen yıl içerisinde tanıttığı Axon M gibi kitapçık şeklinde katlanabilir akıllı telefon tasarımı.

LG'nin ikinci katlanabilir akıllı telefon çözümü ise Nintendo'nun Game Boy Advance'i (GBA) gibi üst üste binen iki kare ekranın daha sonra açılarak dikdörtgen bir ekran oluşturması. LG'nin üzerinde düşündüğü iki tasarım da kıvrımlı ekranlar içeriyor ve bu sayede kullanıcılar, cihazın ekranı katlı olsa dahi kıvrımlar sayesinde bildirimleri görebilecek ve cihazı yönetebilecekler.

Piyasada gerçek anlamda katlanabilir ekrana sahip tek akıllı telefon, Samsung'un Infinity Flex'i olarak karşımıza çıkıyor. LG'nin OLED ekranlar üzerindeki başarılı deneyimleri düşünüldüğünde, piyasaya süreceği katlanabilir akıllı telefonun OLED ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. LG'nin henüz hangi tasarımla hangi özelliklere sahip bir katlanabilir akıllı telefon üreteceği belirli değil ancak; Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy F'i duyurmasına her geçen gün yaklaşılırken LG'nin fikirlerinin de yakın zamanda netleşeceğini tahmin ediyoruz.