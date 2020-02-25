LG, askeri dayanıklılık standartına sahip olan giriş seviye yeni telefonu Q51'i duyurdu. Teknik özellikleri açısından beklentileri fazla artırmayan telefon, dayanıklılık açısından ise kullanıcıları tatmin etmeyi vadediyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG, şu sıralar yeni akıllı telefon modelleriyle meşgul. Geçtiğimiz günlerde birkaç yeni modelini duyuran şirket, şimdi de "Q51" olarak isimlendirilen yeni giriş seviye telefon modelini tüketicilerle buluşturdu. Tıpkı kısa bir süre önce duyurulan telefonlar gibi Q51 de askeri dayanıklılık standartlarına sahip bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

LG'nin "MIL-STD-810G" sertifikasına sahip olan yeni akıllı telefonu, üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Ekran açısından hayli geniş çerçevelere sahip olan telefon, çok da modern bir tasarıma sahip değil. Ancak telefonun asıl iddiası da zaten bu noktada değil.

Karşınızda LG Q51

6.5 inç ekran boyutuna sahip olan LG Q51, tüketicilere HD+ çözünürlük sunuyor. MediaTek Helio P22 işlemciden güç alan telefon, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile de destekleniyor. Bu depolama alanının günümüz standartlarında düşük olduğunu ifade edebiliriz ancak Q51'in sahip olduğu microSD desteği, tüketicilerin depolama konusunda rahat olmasını sağlayacaktır.

LG Q51'in ekranında bulunan çentikte, 13 MP çözünürlük sunan bir ön kamera yer alıyor. Telefonun arka kısmında baktığımızda ise 13 MP çözünürlük sunan ana kamera, 5 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlük sunan derinlik sensörü ile karşılaşıyoruz. Telefonun kamera kurulumu çok önemli işler vadetmese de DTS:X 7.1 kanal ses teknolojisine sahip olması, Q51'in muhteşem bir ses deneyimi sunacağını gösteriyor.

LG Q51 teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç, HD+

İşlemci: MediaTek Helio P22

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 4.000 mAh

LG Q51 Fiyat

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan LG Q51'in fiyatı ise 260 dolar (yaklaşık 1.590 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. LG yetkilileri, yeni telefonlarının 26 Şubat itibarıyla satışta olacağını söylüyor. Telefonun Güney Kore pazarı dışında satılıp satılmayacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.