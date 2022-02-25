LG’den Daha Çok Sağlık İçin Hava Temizleme Cihazı ve Klima

Teknoloji devi LG, yepyeni iklimlendirme ürünleri ile özellikle de ev ortamındaki havasını temiz tutmak isteyen tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Zira yeni ürünler, havanın temizlenmesi ve alerjenlerin tutulması için önemli sistemlere sahipler.

Sağlıklı olmak, insanların bu dünyada en çok isteyecekleri şeylerin başında geliyor. Zira sağlık olmadıktan sonra gerisinin pek de bir önemi kalmıyor. Ancak sağlığı korumak hiç de kolay değil. Sağlıklı bir birey olmak için önce kendimize çok iyi bakmamız, sonra da yaşadığımız ortamlarla bir dizi tedbirler almamız gerekiyor.

Teknolojik gelişmeler, evdeki hijyen ile ilgili önemli kazanımlar sağladı. Piyasaya sürülen cihazlar, artık ortamdaki mikropları bünyesine hapsedecek kadar gelişti. Bu durumun bilincinde olan Güney Koreli teknoloji devi LG de evdeki temiz havanın sağlanabilmesi için önemli çalışmalar yaptı.

Havadaki alerjenlerin yüzde 90’ını filtreleyen LG PuriCare

LG PuriCare, şirketin en yeni hava temizleme ürünlerinden bir tanesi. Temiz havayı 7,5 metre öteye iletebilme özelliğine sahip olan hava temizleme cihazı, sahip olduğu HEPA filtreleri sayesinde ortamdaki alerjenlerin yüzde 90’dan fazlasını hapsedebiliyor. Özellikle de 0,3 mikrona kadar olan taneciklerin yüzde 99,97’sinde etkili olan cihaz, solunum yolu hastalıklarından korunmada yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu arada; LG PuriCare’ın kötü koku zararlı gazları emdiğini de belirtelim.

Klimalarda da benzer çözümler sunuluyor

LG’nin hava temizliğini sağlayan ürünleri PuriCare’dan ibaret değil. Yalnızca hava temizlemedense iklimlendirme ihtiyacı olan tüketiciler için de önemli bir çalışma sürdüren LG, UV Sirius ve UV Artcool serisi klimaları ile ortamlarda hem ihtiyaç duyulan hava sıcaklığını hem de hava kalitesinin iyileştirilmesini sağlıyor. 4 aşamalı filtre sisteminin kullanıldığı klimalar, bakteri ve alerjenleri filtreliyor.

LG’nin yeni klimalarındaki dikkat çeken özellikler bunlardan ibaret değil. LG ThinQ isimli uygulama üzerinden kullanıcılara dikkat çeken bir avantaj sunan şirket, evdeki hava durumunun uzaktan da yönetilmesini sağlıyor. Mobil uygulama, LG’nin yeni klimaları ile hava temizleme cihazının ne kadar enerji tükettiği hakkında bile bilgi sahibi olunmasını sağlıyor.

Eğer siz de LG PuriCare ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz burada, şirketin yeni klimalarını incelemek isterseniz de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.