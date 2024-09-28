TCL, LG Display'in Çin operasyonlarının büyük bölümünü 1.5 milyar dolara satın almayı planlıyor. Bu stratejik adımın ayrıntıları ortaya çıktı.

Çinli teknoloji şirketi TCL, LG Display'in (LGD) Çin operasyonlarının önemli bir bölümünü satın almak için 1.5 milyar dolarlık bir anlaşma yapmayı hedefliyor.

TCL’nin yan kuruluşu TCL China Star Optoelectronics Technology, LG Display (Çin) hisselerinin %80’ini ve LG Display (Guangzhou) hisselerinin %100’ünü satın almayı planlıyor. Anlaşmanın merkezinde Guangzhou’daki 8.5. nesil fabrikanın büyük boyutlu LCD paneller üretme kapasitesi bulunuyor. Fabrikanın 2024 yılında yaklaşık 14 milyon birim üretmesi ön görülüyor ve bu üretimin büyük bir kısmı 55 inç ve üzerindeki televizyon ekranlarına odaklanacak.

TCL'nin LCD'den OLED'e geçiş stratejisi

TCL CSOT, bu varlıkları devralarak üretim kapasitesini artırmayı ve büyük boyutlu LCD panel pazarında daha etkili bir oyuncu olmayı planlıyor. Şirket LCD pazarından uzaklaşarak daha kârlı OLED'e yönelmeyi hedefliyor. LGD, OLED teknolojisine daha fazla kaynak ayırarak, premium ekran segmentindeki rekabeti güçlendireceğe benziyor.

Ayrıca LG Display’in finansal durumunu istikrara kavuşturarak gelecekteki büyüme hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak. Ancak TCL’nin bu agresif genişlemesi, LG Display’in mevcut müşteri tabanıyla örtüşen bazı zorlukları da beraberinde getirebilir.