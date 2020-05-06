Sony, Xperia 10 II'nin Avrupa Fiyatını Açıkladı

Sony, orta sınıf yeni akıllı telefonu Xperia 10 II'nin Avrupa fiyatını açıkladı. Yapılan açıklamalarda bu akıllı telefonun Avrupa fiyatının 369 euro olacağı belirtilirken telefon, ön sipariş sistemine de açıldı.

Sony, her ne kadar akıllı telefonları üzerinden istediği noktaya ulaşamamış olsa da sektörden vazgeçmek istemiyor ve bu bağlamda çalışmalarını sürdürüyor. Şirket bu çalışmalarının bir parçası olarak, yaklaşık 2 ay önce düzenlediği bir etkinlikte yeni orta sınıf yeni telefonu Xperia 10 II'yi tüketicilerle buluşturdu.

Sony'nin yaptığı açıklamalara göre bu telefon Snapdragon 665 işlemciden güç alıyor, bu gücü 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekliyordu. Ayrıca 6 inç büyüklüğünde FHD+ OLED ekranı bulunan telefon, ön tarafında 8 MP arka kısmında ise 12 MP, 8 MP ve 8 MP'lik üçlü kamera kurulumuna sahipti. Şimdi, bu akıllı telefonun Avrupa pazarlarındaki fiyatı da belli oldu.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre Xperia 10 II, Avrupa genelinde 369 euro (yaklaşık 2.850 TL + vergiler) karşılığında satışa sunuldu. Şu an için ön sipariş sistemi kapsamında satın alınabilen telefon, beklenenden daha düşük fiyatı ile tüketicilerin dikkatini çekmeyi başarabilir. Ayrıca Sony, yeni akıllı telefonunun kamera performansını gözler önüne seren bazı fotoğraflar da paylaşmış durumda.

Sony'nin orta sınıf yeni telefonu Xperia 10 II, ortalama bir kamera donanımına sahip. Dolayısıyla bu kameralardan çok yüksek bir performans beklemek doğru bir yaklaşım değil. Zaten Sony'nin Xperia 10 II için paylaştığı görüntüler de bu durumun net göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz hemen, Xperia 10 II için paylaşılan bir kamera örneğine yakından bakalım.

Sony Xperia 10 II ile çekilen bir fotoğraf