İnternet üzerinde gördüğünüz, bizim sitemiz için kişiselleştirdiğimiz gibi özel bir durum yoksa, tüm link köprüleri mavi/lacivert ve altı çizili. Peki neden özellikle bu renkte?

Link köprülerinin mavi rengi, altı çizili olsun ya da olmasın, yıllardır bu şekilde ve web tasarımı için standart bir kullanım hâline geldi.

1993’te World Wibe Web’in (WWW) yükselişinde, internetin mucidi kabul edilen Tim Berners-Lee, neden bu altı çizili mavi metni, linklerin tasarımı olarak seçti?

“İnternetin mucidi”ne bu soru sorulmuş.

Tim Berners-Lee ve ekibi tarafından oluşturulan grafik tabanlı ilk internet tarayıcısı Mosaic’teki llink köprüleri, mavi renkte standartlaştırıldı. Mashable’dan bir yazar, Tim Berners-Lee’ye bunun sebebini sorduğunda şöyle bir cevap almış:

“Bağlantıların mavi olmasının ardında bir neden yoktu, yalnızca altı çizili olarak tasarlanmıştı ancak tarayıcılar renklendikçe mavi kullanımı başladı. Benim tahminim, mavinin iyi bir kontrast sağlayarak okunabilirliği kolaylaştırması yönünde. WWW tasarımında, rahatlatıcı olması sebebiyle yeşili kullanmıştım.”

Mavi, bir süre sonra standartlaştı.

Mavi’nin gri ve beyaz tonlarında olan arka planlarla kontrastı iyiydi. Bunun yanı sıra gözle görülmesi kolay bir renkti. Mosaic’in başarısı ve geniş kitlelere ulaşması, bağlantılardaki mavi rengin de hızlı bir şekilde hipermetin endüstri standardı hâline gelmesini sağladı.

Mosaic’ten sonraki Internet Explorer ve Netscape gibi tarayıcılar da aynısını benimsedi. 1993 tarihinden beri mavi, hiperlinklerin tanınabilirliği açısından bir norm.

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