LoL'de Ekko CT'leri, Tüm Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Yönleri

League of legends, Moba tarihinin en popüler oyunlarından biri olduğu tartışılmaz bir gerçek. Çıkışından sonra resmen o zamanlarda çok bilinmeyen Moba türünü tüm dünyaya aşıladı ve öğretti diyebiliriz.

Günümüz 2021’inde de hala aynı şekilde popülerliğini sürdüren League of Legends hala da bu popülerliği koruyacakmış gibi gözüküyor. Bizde League of Legends şampiyonlarından biri olan Ekko’yu yakından incelemeye karar verdik. Zaman ile haşır neşir olması ile bilinen Ekko oldukça popüler ve tehlikeli bir şampiyon.

Bilmeyenler için basitçe özetlemek gerekirse Ekko, yetenek gücü kullanan bir şampiyon. Genellikle ormanda ve orta koridorda oynanan Ekko, yeteneklerine hakim olunduğu takdirde karşı takımı oldukça domine edebilen bir karakter.

EKKO CT'leri (Ekko’ya karşı güçlü olan şampiyonlar):

Hecarim

Talon

Rengar

Kha’Zix

Kindred

Poppy

Graves

Rek’Sai

Ekko erken safhada güçlü olan karakterlere karşı oldukça zayıf (Hecarim, Kha'Zix, Rek'Sai gibi). Ayrıca karakter suikastçi rolünü benimsediği için hareketliliği ve kaçınma yetenekleri ile arasına girebilen şampiyonlar Ekko'nun korkulu rüyası olabiliyor (Poppy, Graves gibi). Ekko erken safhalarda dikkatli oynanması gereken bir karakter olduğu için ileride tehdit oluşturmaması amacıyla bir anda karşı takımın hedefi haline gelebiliyor.

Ekko’nun tüm yetenekleri:

Pasif / Z-Kapsülü Rezonansı: Aynı hedefe yönelik her üçüncü saldırı veya hasar veren yetenek, ilave büyü hasarı verir ve hedef bir şampiyonsa Ekko’ya hız artışı sağlar.

Aynı hedefe yönelik her üçüncü saldırı veya hasar veren yetenek, ilave büyü hasarı verir ve hedef bir şampiyonsa Ekko’ya hız artışı sağlar. Q / Kurmalı Kapan: Ekko’nun fırlattığı zaman bombası bir rakibe isabet ederse, zamanın bozulmaya uğradığı bir alan oluşturur ve alan içindeki herkesi yavaşlatarak hasar verir. Bir süre sonra yoluna çıkanlara hasar vererek Ekko’ya geri döner.

Ekko’nun fırlattığı zaman bombası bir rakibe isabet ederse, zamanın bozulmaya uğradığı bir alan oluşturur ve alan içindeki herkesi yavaşlatarak hasar verir. Bir süre sonra yoluna çıkanlara hasar vererek Ekko’ya geri döner. W / Paralel Yakınsama: Ekko’nun normal saldırıları düşük cana sahip rakiplere ilave büyü hasarı verir. Ekko, paralel yakınsama kullanıp zamanın akışını yardığında bir anomali oluşur ve bu anomali birkaç saniye sonra içinde kalan rakipleri yavaşlatır. Ekko bu alanın içine girerse bir kalkan kazanır ve rakipleri zamanda dondurarak sersemleten bir patlamaya yol açar.

Ekko’nun normal saldırıları düşük cana sahip rakiplere ilave büyü hasarı verir. Ekko, paralel yakınsama kullanıp zamanın akışını yardığında bir anomali oluşur ve bu anomali birkaç saniye sonra içinde kalan rakipleri yavaşlatır. Ekko bu alanın içine girerse bir kalkan kazanır ve rakipleri zamanda dondurarak sersemleten bir patlamaya yol açar. E / Zaman Sıçraması: Ekko gelecek saldırılara karşı savunmak için yuvarlanırken Zaman Kapsülü’nü çalıştırır. Bir sonraki saldırısı ilave hasar verir ve gerçekliği bükerek Ekko’yu hedefinin yanına gönderir.

Ekko gelecek saldırılara karşı savunmak için yuvarlanırken Zaman Kapsülü’nü çalıştırır. Bir sonraki saldırısı ilave hasar verir ve gerçekliği bükerek Ekko’yu hedefinin yanına gönderir. R / Kronokırılma: Ekko zamanın akışını kırarak hedef alınamaz hale gelir ve zamanda daha elverişli bir ana geri gider. Birkaç saniye önce nerede duruyorsa oraya geri döner ve bu süre esnasında aldığı hasarın belli bir oranı kadar kendini iyileştirir. Ekko’nun ortaya çıktığı alandaki rakipler muazzam hasar alır.

Zamanı kendi oyuncağı gibi kullanabilen Ekko’nun güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

Ekko'nun güçlü yönleri:

Oyunun ilerleyen safhalarında hızlı bir şekilde güçlenmesi

Orta koridorda veya ormanda oynarken hızlı bir karakter olduğu için takıma kolayca destek çıkabilmesi

Ulti yeteneği doğru kullanıldığında çok rahat bir şekilde çatışmadan dışarı çıkabilmesi

Pasifi sayesinde erken safhalarda vurkaç rolünü benimseyebilmesi

Ekko oyun başlarında gücünü tam gösteremese de orta safhadan itibaren bir anda güçlenmeye başlayan bir karakter. Üstelik hareket açısından hızlı bir karakter olduğu için de bütün koridorlara çok rahat bir şekilde yardım edebiliyor. Zor bir durumda kaldığında ise ulti yeteneği aktifse çok rahat bir şekilde durumu tersine çevirebiliyor veya kaçabiliyor.

Ekko'nun zayıf yönleri:

Erken safhalarda güçsüz olduğu için orman rolünde bir süre pasif kalması gerekebilir

Orta koridorda dikkatsiz oynandığı takdirde erken oyundaki güçsüzlüğü başa bela olabilir

Utli yeteneği bekleme süresinde olduğu esnada çok kırılgan ve hedefe açık bir hale gelmesi

Temel tasarımı suikastçi karakterlere benzer olduğu için tüm yetenekleriniz ile düşmanı öldüremezseniz durumdan zararlı çıkabilirsiniz

Erken safhalarda oynarken gücünü çok belli edemeyen bir karakter olduğu için defansif bir oyun sergilemek zorunda kalabilirsiniz. Eğer ki karşı takım da bunu fark ederse bu durumu sonuna kadar kullanıp sizi oyundan düşürmeye çalışabilir.

LoL'de Ekko nasıl oynanır?

Ormanda oynuyorsanız erken safhada karşı tarafın ormancısına karşı dikkatli olmalısınız. Erken safhada karşı taraftan yiyeceğiniz bir baskın oyununuzu oldukça zora sokabilir

olmalısınız. Erken safhada karşı taraftan yiyeceğiniz bir baskın oyununuzu oldukça zora sokabilir Aynı durum orta koridorda oynarkende geçerli. Özellikle karaktere çok hakim değilseniz güvenli oynamanız önem arz ediyor

oynamanız önem arz ediyor Ultiniz bekleme süresindeyken veya henüz açık değilse düşmanları öldürme imkanınız yoksa veya savaşmaya mecbur değilseniz savaşa girmeyin

W yeteneğiniz baskın yaptığınızda düşmanı öldürme garantisi taşıyan bir yetenek. Bu yüzden W yeteneğini kullanacağınız yeri iyi hesaplayın

Hız Ekko'nun güçlü yanlarından bir tanesi. Bu yüzden ormanda veya orta koridorda oynarken başka koridorlara rahat bir şekilde yardım edebilirsiniz. Bunu iyi değerlendirin

Ekko hızlı oynanışıyla ön plana çıkan karakterlerden bir tanesi. Bu yüzden koridor veya orman nerede oynadığınız farketmeksizin takımınıza çok rahat bir şekilde destek verebilirsiniz. Ayrıca yapacağınız sürpriz baskınlarda W yeteneğini doğru kullanmanız rakibi direkt öldürme garantisi taşıyabilir. Karakter erken safhada güçsüz olduğu için kendinize çok güvenmiyorsanız ultiniz açılana kadar defansif bir oyun sergileyebilirsiniz.

Ekko’ya karşı nasıl oynanır, Ekko nasıl yenilir?

Ekko ultisi bekleme süresindeyken oldukça kolay bir hedef olacağı için arkasında bıraktığı ize bakarak ultisinin aktif olup olmadığını anlayabilirsiniz

Ekko'nun W yeteneği güçlü bir yetenek olmasına karşın kullanımı da bir hayli zor yeteneği kullandıktan sonra aktifleşmesi 3 saniye süreceği için nereye atacağını tahmin edebilirsiniz

Ekko düşük bir canla kaçıyorsa ve ultisi aktifse dikkatli olun arkasında bıraktığı holograma bir anda geri dönüp ileri tersine çevirebilir

Birçok suikastçide olduğu gibi Ekko'da kitle kontrole karşı oldukça zayıf. Yerine sabitleme veya sersemletme gibi kitle kontroller Ekko'yu çok çabuk saf dışı bırakabilir

Ekko erken safhada karşısında oynaması bir nebze rahat karakterlerden biri. Bu yüzden 6. seviyeye kadar üzerinde baskı kurabilirseniz sonrasında çok zorluk yaşamayabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken durum W ve ulti yeteneği. Bu 2 yeteneğe karşı dikkatli oynadığınız takdirde kazanma şansınız her zaman olacaktır. Ayrıca karakter oldukça hızlı ve çevik olduğu için bilen biri oynuyorsa tüm takımına rahat bir şekilde yardım eder. Bunun önüne geçmek için ona eşdeğer hızda bir karakter alabilirsiniz veya koridorda olmadığı zamanları iyi değerlendirip orta koridoru komple açabilirsiniz.