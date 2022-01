Lol’de Pyke CT'leri, Tüm Yetenekleri, Güçlü Ve Zayıf Yönleri

League of Legends’ın Bilgewater’lı katili Pyke derin denizlerden çıkıp Sihirdar Vadisine listesindeki insanları avlamaya geliyor. Kendine dikkat etmeyenler Pyke'ın listesinin yeni kurbanı olabilir.

Alt koridorun en agresif destek karakterlerinden biri olan Pyke “destek” rolü için gerçekten oldukça ilginç ve agresif bir karakter. Hatta öyle bir destek ki yaptığı eşya dizilimi ile tam bir suikastçi oluyor. Pyke’ın anladığı destek anlayışı karşı takımın komple yok olması. Karşıdaki tüm oyuncuları biçerek takımına destek oluyor.

League of Legends ekibinin destek rolünü şekillendirmeye başlamalarının bir ürünü olan Pyke, oynaması biraz güç bir karakter olsa da bilen birinin elinde saldırı gücü taşıyıcısına bile ihtiyaç duymadan karşı rakibi kesebilecek potansiyeli barındırıyor.

Pyke CT'leri:

Shaco

Poppy

Nami

Lulu

Maokai

Pyke’ın alt koridorda kasap havası oynaması için önünün açık olması gerekiyor. Sahip olduğu ofansif yeteneklerin aksine Pyke aşırı derecede kırılgan bir karakter olduğu için kitle kontrol Pyke’ın en büyük düşmanı. Ayrıca Pyke’ın tam potansiyel bir destek olabilmesi için ulti yeteneği ile rakipleri öldürmesi gerektiği için ve bu yetenek belli bir canın altına infaz attığı için dolaylı yoldan sürekli can basabilme kapasitesine sahip karakterlerde Pyke’ı oldukça yoruyor.

Kamuflaja bürünüp hareket hızı kazanabilen Pyke’ın tüm yetenekleri:

Pasif / Boğulmuşların Nefesi: Pyke rakiplerinden saklandığında, kısa süre önce şampiyonlardan aldığı hasarı iyileştirir. Ayrıca Pyke hiçbir kaynaktan ilave azami can kazanamaz bunun yerine ilave saldırı gücü kazanır.

Pyke önündeki bir rakibi yaralar veya bir rakibi kendine doğru çeker. W / Hayalet Sular: Pyke kamuflaja bürünür ve önemli miktarda hareket hızı kazanır. Bu hareket hızı zamanla azalarak kaybolur.

Pyke kamuflaja bürünür ve önemli miktarda hareket hızı kazanır. Bu hareket hızı zamanla azalarak kaybolur. E / Karanlık Gelgit: Pyke ileri atılır ve arkasında, ona geri dönerken yoluna çıkıp rakip şampiyonları sersemleten bir hortlak bırakır.

Pyke ileri atılır ve arkasında, ona geri dönerken yoluna çıkıp rakip şampiyonları sersemleten bir hortlak bırakır. R / Derinlerin İntikamı: Pyke düşük cana sahip rakiplerin üstüne atlayarak onları infaz eder. Bu durumda yeteneği yeniden kullanabilir ve asist yapan tüm takım arkadaşlarına ilave altın verir.

Derin denizlerin katili Pyke’ın güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

Pkye'in güçlü yönleri:

Pyke kitle kontrol açısından oldukça güçlü bir karakter. Rakibi yanına çekebilme, sermsetle atabilme gibi özellikleri alt koridorda oldukça işe yarıyor

Pyke hareketlilik ve kaçınma konusunda tam bir uzman. Başka koridorlara çok rahat baskın atıp, savaştan da çok rahat bir şekilde kaçabiliyor.

Pyke’ın ulti yeteneği ile bir rakibi öldürdüğünüzde o rakibe asist yapan kişi öldürmüş kadar para alıyor ve Pyke’ın ultisinin bekleme süresi sıfırlanıyor. Bu ulti yeteneği iyi kullanıldığı takdirde altın farkı gözle görülür derecede artacaktır

Pyke’ın gerçekten başarılı bir destek olmasında ulti yeteneği büyük pay oynuyor. Ulti yeteneğinin sahip olduğu infaz özelliği bir kenara rakip öldürdüğünüzde yeniden atılabiliyor olması ve asist yapan kişilere ekstra para vermesi karakteri oldukça kullanışlı yapıyor. Bunun yanı sıra kitle kontrol yetenekleri ve hareketliliği sayesinde oyun genelinde tüm koridorlara yardım edebilecek potansiyeli barındırıyor.

Pkye'in zayıf yönleri:

Pyke oyundaki birçok alt koridor rolüne kıyasla çok kırılgan kalıyor ve sahip olduğu agresif oynanış gereği bu kırılganlık karakteri çok fazla etkiliyor

Pozisyon almak Pyke’ın hem güçlü hem zayıf noktalarından bir tanesi çünkü kaçmak için kullandığınız yeteneği aynı zamanda agresif bir oyun için der sergilemeniz gerekirse çok fazla kişinin karşısında açık hedef olabiliyorsunuz

Pyke genel oyun safhası boyunca oldukça kırılgan bir karakter. Bu yüzden yapacağınız hareketleri planlamanızda fayda var. Dikkatsiz bir oynanış sergilemek direkt ölümünüz ile sonuçlanabilir. Pyke oldukça agresif bir karakter fakat bu agresiflik ölümüne yol açacak senaryoları da doğurabiliyor. Tüm kaçmak için kullanabileceğiniz bir yetenek bazı durumlarda agresifleşmek için de kullanılabiliyor ve bu durum açık hedef olup ölmeniz ile sonuçlanabiliyor.

LoL'de Pyke nasıl oynanır?

Pyke çok kırılgan olduğu için kısa zamanlarda savaştan çıkıp pasif yeteneğiniz ile aldığınız hasarı iyileştirmeyi unutmayın

Yakındaki bir rakibe anlık bir hasar vermek istiyorsanız Q yeteneğine sadece basıp bırakmanız yeterli olacaktır. Bu rakibi arkaya atmasa da daha hızlı olup daha fazla vuracaktır

Q yeteneğini takip eden bir E yeteneği kullandığınızda rakiplere kaçma şansı vermeden onları sersemletebilirsiniz

W yeteneğini çoğu zaman rakipleri geri ittirmek için bile kullanabilirsiniz. Pyke çok agresif bir karakter olduğu ve fark edilmediğinde ölümcül olduğu için W yeteneğinin verdiği görünmezlik rakibin gözünü korkutacaktır

Pyke gerçekten çok kırılgan bir karakter. Bu yüzden yeteneklerini dikkatli kullanıp pasifinizi unutmayıp kısa aralıklarla canınızı yenilemelisiniz. W yeteneğini sürpriz faktörü olarak kullanmak önem taşıyor. Rakip takım sizin W yeteneğinizi kullandığınız fark etse bile yeterince hızlı davranırsanız Q yeteneğinizi le rakibi yanınıza çekip, bunun arkasından takip eden hızlı bir E yeteneği ile rakibe hiç şans vermeden sersemletebilir hatta öldürebilirsiniz.

Pyke’a karşı nasıl oynanır, Pyke nasıl yenilir?

Minyonların arkasında oynamak ve Pyke’ın sizi yanına çeken Q yeteneğinden kaçınmak büyük önem taşıyor

Pyke W yeteneğini kullandığında karakterinizin etrafında köpek balıkları dolaşmaya başlayacaktır. Bu durumdan Pyke’ın yakınlarda olduğunu anlayabilirsiniz

Eğer yardım edebilecek durumda değilseniz az canlı takım arkadaşlarınızın yanında dolaşmamalısınız. Aksi takdirde Pyke’ın ultisinden bedava hasar yiyebilirsiniz

Pyke’a karşı alınabilecek en büyük tedbirlerden biri de E yeteneğinden kaçınmaktır. Pyke E yeteneği ile direkt kendisini öne atarak içeri girdiği için bu yetenekten sersemletme yemediğiniz takdirde kötü bir pozisyonda kalıp açık hedef olacaktır

Pyke, oyundaki en agresif oynanan karakterlerden bir tanesi. Fakat yeteneklerinin tamamı rakibine tutturmayı koşul kıldığı için minyonların arkasında oynamak en güvenli yöntemlerden bir tanesi. Takımınızda can basma sihirdar büyüsü barındırmak her zaman olmasa da bazı durumlarda Pyke’ın ultisini boşa kullanmasına sebep olabilir. Pyke her savaştan çıktığında bir önceki aldığı hasarın bir kısmını geri dolduracaktır. Bu fırsatı kolay kolay elde etmesine izin vermeyin.