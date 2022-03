LoL’de Warwick CT, Tüm Yetenekleri, Güçlü Zayıf Özellikleri

Zaun’un deli karakterlerinden bir tanesi olan Warwick, kendi görüntüsünün aksine oldukça üzücü bir arka plan hikayesine sahip. Sihirdar vadisindeki varlığı ise tamamen başından geçen olaylarla alakalı. Bu yazımızda bu derin hikayeye sahip League of Legends karakteri Warwick’in CT’lerini, yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini incelemeye karar verdik.

Ormancı rolünün kelimenin tam tabiriyle canavarı olan Warwick resmen sihirdar vadisine avlanmaya iniyor. Can çekmesi, rakibini korkutması ve uzun bir süre yerine kitlemesi ile oldukça sinir bozucu olan Warwick özellikle canınız azsa daha da sinir bozucu bir karakter haline gelebiliyor. .

Genel olarak yarı ofansif, yarı defansif bir eşya dizilimine sahip olan Warwick, oyunun her safhasında da kendi gücünü gösterebiliyor. Can çekmesi ve rakibini korkutması sayesinde kaybettiği savaşları bile kendi lehine çevirme potansiyeline sahip olan 'Zaun'un kafes kaçkını' Warwick gerçekten karşısında oynamaktan pek keyif almayacağınız bir karakter. Bazı ufak detayları da verdiğimize göre bu ilginç canavar arkadaşımız Warwick'in CT’lerini, yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini inceleyebiliriz.

Warwick CT’leri: Warwick'e karşı güçlü olan counterları

Amumu

Shaco

Volibear

Rek’Sai

Trundle

Warwick en iyi savaşların kafa kafaya çarpıştığı karakterler ile yapıyor. Fakat bu karakterler çok fazla hareketliliğe ve kitle kontrole sahipse bu durum Warwick için biraz sıkıntı oluşturabiliyor. Warwick birçok karaktere karşı bire bir savaşlarda güçlü fakat Warwick’e karşı güçlü olan karakterler genel olarak oyun genelinde ne kadar işlevsel olduğu ile de alakalı olabiliyor.

Zaun’un kafes kaçkını Warwick’in tüm yetenekleri:

Pasif / Ebedi Açlık: Warwick’in normal saldırıları ilave büyü hasarı verir. Canı %50’nin altındaysa Warwick bu hasar kadar iyileşir. Canı %25’in altındaysa Warwick’in iyileşmesi üç katına çıkar.

Warwick’in normal saldırıları ilave büyü hasarı verir. Canı %50’nin altındaysa Warwick bu hasar kadar iyileşir. Canı %25’in altındaysa Warwick’in iyileşmesi üç katına çıkar. Q / Cani Diş: Warwick ileri atılarak hedefini ısırır, hedefin azami canına bağlı olarak hasar verir ve verdiği hasar kadar da iyileşir.

Warwick ileri atılarak hedefini ısırır, hedefin azami canına bağlı olarak hasar verir ve verdiği hasar kadar da iyileşir. W / Kan Peşinde: Warwick canı %50’nin altındaki rakipleri sezerek onlara doğru ilerlerken hareket hızı ve onlara karşı saldırı hızı kazanır. Rakibinin canı %20’nin altına indiğinde Warwick kudurur ve kazandığı ilave etkiler üç katına çıkar.

Warwick canı %50’nin altındaki rakipleri sezerek onlara doğru ilerlerken hareket hızı ve onlara karşı saldırı hızı kazanır. Rakibinin canı %20’nin altına indiğinde Warwick kudurur ve kazandığı ilave etkiler üç katına çıkar. E / Dehşetin Sesi: Warwick 2,5 saniyeliğine hasar azaltma özelliği kazanır. Bu sürenin sonunda veya yetenek yeniden kullanıldığında Warwick uluyarak yakındaki rakiplerin 1 saniyeliğine dehşet içinde kaçışmalarını sağlar.

Warwick 2,5 saniyeliğine hasar azaltma özelliği kazanır. Bu sürenin sonunda veya yetenek yeniden kullanıldığında Warwick uluyarak yakındaki rakiplerin 1 saniyeliğine dehşet içinde kaçışmalarını sağlar. R / Sonsuz Şiddet: Warwick belli bir yöne atılarak (atılma mesafesi, ilave hareket hızına bağlı olarak artar) karşısına çıkan ilk şampiyonu 1,5 saniye boyunca sindirir.

Zincirlenemez Bela Warwick’in güçlü ve zayıf özellikleri:

Warwick’in güçlü özellikleri:

1’e1 savaşlarda çok güçlü olması

Orman kamplarını çok rahat ve sıkıntısız bir şekilde temizleyebilmesi

Sahip olduğu korkutma zayıflatması sayesinde birçok zor durumdan çıkma potansiyelinin olması

Warwick, bire bir savaşlarda gerçekten oldukça güçlü bir karakter. Q yeteneğinden gelen can çalma, E yeteneğindeki korkutma gibi özellikler derken Warwick bire bir savaşlarda korkulan rakiplerden biri haline geliyor. W yeteneğinin pasifi sayesinde de, canı az olan rakipleri kovalamak birçok karaktere kıyasla çok daha kolay olabiliyor. Bunun yanı sıra korkutması, ona kurtulması zor birçok savaştan da potansiyel kaçış imkanı sağlayabiliyor.

Warwick’in zayıf özellikleri:

Hareketlilik açısından güçlü olmasına rağmen menzilli haraslara açık olması

Özünde kırılgan bir karakter olmasa da kitle kontrolün hala bir problem olması

Rakibin can çalmayı azaltan eşya çıkması (cellat gibi) Warwick’e karşı çok avantaj sağlaması

Warwick, hareketlilik açısından güçlü bir karakter olmasına rağmen özünde bir yakın dövüş şampiyonu olduğu için menzilli haraslara karşı oldukça açık durumda. Özünde çok da kırılgan bir karakter olmamasına rağmen kitle kontrol hala Warwick için sorun haline gelebiliyor. Bunun yanı sıra Warwick’in en büyük özelliği can çalması olduğu için herhangi bir rakibin can çalmayı azaltacak türde eşyalar alması Warwick’e karşı büyük bir avantaj elde etmesine sebep olabiliyor.

LoL’de Warwick nasıl oynanır?

Q yeteneğinizin iki farklı kullanımı mevcut. Sadece basıp bıraktığınızda adamı ısırmakla yetinirsiniz fakat yeteneğe basılı tutarsanız rakibinizin arkasına geçebilirsiniz

W yeteneğiniz canı az olan rakipleri harita üzerinde kırmızı bir şerit gibi takip edebilmenizi sağlıyor ve bu rakiplere doğru ilerlerken ekstra hareket hızı da kazanabiliyorsunuz. Bu her koşulda işinize yarayan bir yetenek olmasa da belli başlı durumlarda rakipleri kovalayabilirsiniz

Ulti yeteneğiniz özellikle koridorlara baskın yaparken oldukça işe yarıyor

Q yeteneğinin kullanımı her zaman olmasa da belli başlı durumlarda çok şeyi değiştirebiliyor. Basıp bıraktığınızda direkt vurmanız ve Q yeteneğini basılı tutup rakibin arkasında geçmek her zaman olmasa da işinize yarayabiliyor. W yeteneğinin pasif olarak canı az olan rakipleri koklayarak bulabilmenizi sağlaması düşmanları kovalarken oldukça işlevsel olabiliyor. Bunun yanı sıra ulti yeteneğinizin rakipleri yerine sabitlemesi koridorlara baskın yaparken oldukça işlevsel oluyor.

Warwick’e karşı nasıl oynanır, Warwick nasıl yenilir?

Warwick’e karşı oynamanın ilk kuralı can çalmasını azaltan bir eşya almak

Warwick çok yüksek bir hasara sahip olmasa da, ulti yeteneği ve Q yeteneği ile can çalabildiği için savaşlar uzadığı sürece işler aleyhinize sonuçlanabilir

Warwick canı az olan rakipleri koklayıp yerlerini bulabildiği için canınız azken üsse geri dönmek en mantıklısı olacaktır

Üst koridorda veya orman rolünde Warwick’e karşı oynuyorsanız ve sürekli kafa kafaya çarpışma durumunda kalıyorsanız, kazanmak adına Warwick’in can çalmasını azaltmak (cellat satın almak gibi) Warwick’e karşı oldukça avantaj sağlayacaktır. Bu durum ona karşı kazanmak için lehinize olan özelliklerlerden biri. Warwick çok yüksek bir hasar sahip olmasa da, uzun süre savaşabilme potansiyeline sahip. Ulti ve Q yeteneğinden sürekli can çalabildiği için süresi uzayan savaşlar Warwick’in lehine de sonuçlanabilir. Warwick canı az olan rakipleri koklayıp yerlerini bulabilme yeteneğine sahip bir karakter ve bunu yaparken ekstra hareket hızı kazanıyor. Bu yüzden özellikle haritada tek başınıza kaldıysanız, olabilecek en hızlı şekilde üssünüze geri dönmenizde fayda var. Aksi takdirde ağzından salyalar akan bir kurt her an arkanızda belirebilir.

Leage of Legends (LoL) karakterlerinden Zaun’un kafes kaçkını olarak adlandırılan Warwick'in sahip olduğu ve onunla oynarken işinize yarayabilecek tüm yeteneklere, onu güçlü ve zayıf hale getirebilen özelliklerine ve Warwick CT'lerine yakından baktık. Peki sizin favori LoL şampiyonunuz hangisi? Fikir ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.