LOL'de Zed CT'leri, Güçlü Ve Zayıf Yönleri, Yetenekleri

Orta koridorda kasmış bir Zed gördüğünüzde korkarsınız. Eğer kasmış bir orta koridor Zed’i koridorunda görmezseniz daha çok korkarsınız. Bu içeriğimizde ‘Gölgelerin Efendisi’ Zed’in güçlü ve zayıf yönlerini, yeteneklerini ve karşısında güçlü olan karakterleri inceleyeceğiz.

League of Legends’da öyle karakterler vardır ki, daha seçim ekranında görüldüğünde rakip takımın içinde bir huzursuzluğa sebebiyet verir. Eğer bu bir koridor karakteriyse genel olarak ilk aşamada yalnızca karşısındaki için sıkıntılıdır. Eğer bu karakter Zed ise, bu huzursuzluk genellikle artık tüm takımın sorunu olmuştur. Hele ki yeni metaya girmiş olan ormancı Zed’in oyuna gelmesi, her koridor için tehlikenin geliyorum dediği andır.

Erken oyun - geç oyun dinlemeden fazlasıyla güçlü olan ancak güçleri kadar zayıf yönleri de olan Zed’in tüm yetenekleri, güçlü ve zayıf yönleri, ct’leri ve oyun içerisinde kullanabileceğiniz ipuçları bugünkü yazımızın konusu. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan yetenekleriyle başlayalım.

LoL Şampiyonu Zed'in CT’leri:

Diana

Vladimir

Akshan

Zed’e karşı kazanma oranlarına göre Zed’in karşısında durabilen 3 karakter yukarıdaki gibi. Zed’in W yeteneğini harcadıktan sonra oldukça dayanıksız ve etkisiz hale getirilmeye açık olduğunu belirtmiştik. Bu durumda kalan bir Zed’in Diana karşısında pek de bir çaresi kalmıyor diyebiliriz.

Vladimir ise koridorunda adeta ölümsüz olabiliyor ve Zed oynayanların oldukça sevdiği kule altı baskınlara karşı oldukça dayanıklı. Akshan ise uzak mesafeden oldukça tehlikeli bir karakter, dolayısıyla Zed’in mekaniklerini çok iyi kullanmadan Akshan’ı indirmek pek de kolay değil.

Gölge Tarikatının lideri Zed’in tüm yetenekleri:

Pasif - Düşene Tekme: Zed’in normal saldırıları, düşük cana sahip rakiplere ilave büyü hasarı verir. Bu etki, aynı rakip şampiyon üzerinde birkaç saniye bekleme süresine sahiptir.

Zed’in normal saldırıları, düşük cana sahip rakiplere ilave büyü hasarı verir. Bu etki, aynı rakip şampiyon üzerinde birkaç saniye bekleme süresine sahiptir. Q - Keskin Shuriken: Zed, rakip birimleri delip geçen shurikenler fırlatır. Bu shurikenler, isabet ettiği tüm rakiplere hasar verir. Eğer ortamda Zed’in gölgeleri varsa onlar da shuriken fırlatır.

Zed, rakip birimleri delip geçen shurikenler fırlatır. Bu shurikenler, isabet ettiği tüm rakiplere hasar verir. Eğer ortamda Zed’in gölgeleri varsa onlar da shuriken fırlatır. W - Canlı Gölge: Zed’in gölgesi ileri atılır ve birkaç saniyeliğine atıldığı bölgede kalır. Yetenek yeniden kullanıldığında Zed gölgesiyle yer değiştirir. Eğer Zed ve gölgeleri bir rakibe aynı yeteneği isabet ettirirse Zed enerji kazanır.

Zed’in gölgesi ileri atılır ve birkaç saniyeliğine atıldığı bölgede kalır. Yetenek yeniden kullanıldığında Zed gölgesiyle yer değiştirir. Eğer Zed ve gölgeleri bir rakibe aynı yeteneği isabet ettirirse Zed enerji kazanır. E - Gölge Darbesi: Zed ve gölgeleri yakınında bulunan rakiplere dönerek hasar verir.

Zed ve gölgeleri yakınında bulunan rakiplere dönerek hasar verir. R - Ölüm İşareti: Zed, birkaç saniyeliğine hedef alınamaz hale gelir ve rakip şampiyonun üzerine atılarak onu işaretler. Bu hamle aynı zamanda Zed’in ultiyi kullandığı yerde gölge bırakmasını sağlar. Rakip üzerindeki işaret 3 saniye içerisinde tetiklenir ve işaret üzerindeyken Zed’in verdiği hasarın bir kısmını tekrarlar.

Kendisini göstermeden rakibini etkisiz hale getirebilen Zed’in güçlü ve zayıf yönleri:

Güçlü yönleri:

Fazlasıyla hareketli ,

, Yan koridorlara sürekli baskın atıp sonuç alabiliyor,

Rakiplerini W, E ,Q kombolarıyla rahatça yakalayabilir,

kombolarıyla rahatça yakalayabilir, W yeteneği sayesinde rakiplerinden sıyrılabilir.

Zayıf yönleri:

W yeteneği bekleme süresindeyken baskınlara dayanıksız, ölme riski çok yüksek,

yeteneği bekleme süresindeyken baskınlara dayanıksız, ölme riski çok yüksek, Eğer R yeteneği kullanıldıktan sonra diğer yetenekler kaçırılırsa fazla hasar veremiyor,

yeteneği kullanıldıktan sonra diğer yetenekler kaçırılırsa fazla hasar veremiyor, Sersemletme veya sabitleme gibi hareket kısıtlama yeteneklerine maruz kalırsa çok çabuk ölebilir,

Fazla güçlü ve hızlı olmasının yanı sıra oldukça kırılgan.

Gölgelerin efendisi Zed’i ışığa gömen CT’leri:

Diana

Vladimir

Akshan

Zed’e karşı kazanma oranlarına göre Zed’in karşısında durabilen 3 karakter yukarıdaki gibi. Zed’in W yeteneğini harcadıktan sonra oldukça dayanıksız ve etkisiz hale getirilmeye açık olduğunu belirtmiştik. Bu durumda kalan bir Zed’in Diana karşısında pek de bir çaresi kalmıyor diyebiliriz.

Vladimir ise koridorunda adeta ölümsüz olabiliyor ve Zed oynayanların oldukça sevdiği kule altı baskınlara karşı oldukça dayanıklı. Akshan ise uzak mesafeden oldukça tehlikeli bir karakter, dolayısıyla Zed’in mekaniklerini çok iyi kullanmadan Akshan’ı indirmek pek de kolay değil.

Zed’le LOL’de rakipleri gölgelere boğmak için ipuçları:

Zed oynarken en önemli şeylerden biri kombolar ve mekaniktir. Zed’in kombosunu yapabildiğinizde çok tank olmayan kimse karşınızda duramayacaktır. En yaygın kombolar genellikle R-W-E-Q ve W-R-E-Q kombolarıdır. Bu komboları yaparken en dikkat etmeniz gereken konu, W yeteneğinizi nereye attığınızdır.

3. seviyeye kadar güvenli oynamanız gerekiyor zira bu seviyeye kadar Zed pek de güçlü sayılmaz. 3. seviyeden sonra artık komboları yapmaya başlayabileceğiniz için erken oyunda skor almaya çalışabilirsiniz. 6. seviyeden sonra ise artık orta koridoru ittirip, alabiliyorsanız skor alıp yan koridorlara gitmeniz yararınıza olacaktır.

Orta oyunda ise rakipleri öldürmek iyi giden bir Zed için çantada keklik oluyor. 11. seviyede rakipleri tekleme olasılığınız bir hayli artıyor. Bu noktada toplayabildiğiniz kadar skor toplayıp artık oyunu bitirmeye odaklanmanız gerekli zira Zed geç oyunda pek de etkili değil. Bunun sebebi, rakip oyuncuların artık tank kasmaya başlayacak olması ve kitle kontrolü etkileriyle sizi savunmasız hale getirme olasılıkları.