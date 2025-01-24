Dünyaca ünlü birçok cadde var ancak San Francisco’nun kalbindeki Lombard Caddesi diğerlerinden bir başka. Bu cadde, dünyanın en kıvrımlı caddesi olarak biliniyor.

Peki bu cadde neden dümdüz değil de böylesine kıvrımlı bir yapıya sahip?

Arkasında bir mühendis kafası var. Bakalım sebebi neymiş?

Lombard Caddesi yeniden tasarlandı.

Tarihte biraz geriye gideceğiz. 1920’lerde Russian Hill bölgesindeki Lombard Caddesi, %27’lik bir eğime sahipti. Bu kadar dik olması, dönemin araçları ve yayaları için büyük zorluk yaratıyordu.

1922’de ise bölgedeki mülk sahiplerinden Carl Henry, bu soruna bir çözüm bulmak için caddenin kıvrımlı şekilde yeniden tasarlanmasını önerdi. Amacı dik eğimi hafifletmekti.

Henry’in tavsiyesi işe yaramıştı.

Tasarımı uygulamak için 8 tane keskin viraj eklendi ve eğim %16’ya düşürüldü. Bu sayede hem araçlar hem de yayalar, caddede daha güvenli şekilde ilerledi. Ayrıca caddenin her 2 tarafına eklenen yürüyüş yolları ve merdivenler sayesinde yayaların rahatça kullanabileceği bir alan da oluşturuldu.

Lombard Caddesi işlevselliğin ötesinde estetikliği ile çekici hâle de geldi.

Şık peyzajı ve çiçekli süslemeleriyle donatılmış cadde, özellikle yaz aylarınca binlerce turisti kendisine çekiyor. Âdeta görsel şölen sunan caddeye yürümek için gelenler olduğu gibi aracıyla geçmek için sıra bekleyenler de var. Ancak yoğun turist akını zamanlarında bölge sakinleri de düşünülerek araba trafiğine kapatılabiliyor.

Sinema dünyasına baktığımızda da bu sokağı görebiliyoruz. Good Neighbor Sam, Dr. Goldfoot ve Bikini Makinesi gibi eski filmlerin yanı sıra 2015 yağpmı Inside Out’ta da sokak canlandırıldı.

Eğer San Francisco'ya yolunuz düşerse, Lombard Street'i ziyaret etmeyi ve bu benzersiz caddenin tadını çıkarmayı unutmayın.

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