San Francisco'daki Bu Caddeyi Dümdüz Yapmak Varken Neden Böyle Kıvrımlı Hâle Getirdiler? Dâhiyane Bir Sebebi Var!

2 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Dünyaca ünlü birçok cadde var ancak San Francisco’nun kalbindeki Lombard Caddesi diğerlerinden bir başka. Bu cadde, dünyanın en kıvrımlı caddesi olarak biliniyor.

Peki bu cadde neden dümdüz değil de böylesine kıvrımlı bir yapıya sahip?

Arkasında bir mühendis kafası var. Bakalım sebebi neymiş?

Lombard Caddesi yeniden tasarlandı.

Lombard Caddesi

Tarihte biraz geriye gideceğiz. 1920’lerde Russian Hill bölgesindeki Lombard Caddesi, %27’lik bir eğime sahipti. Bu kadar dik olması, dönemin araçları ve yayaları için büyük zorluk yaratıyordu.

San Francisco lombard caddesi

1922’de ise bölgedeki mülk sahiplerinden Carl Henry, bu soruna bir çözüm bulmak için caddenin kıvrımlı şekilde yeniden tasarlanmasını önerdi. Amacı dik eğimi hafifletmekti.

Henry’in tavsiyesi işe yaramıştı.

dünyanın en kıvrımlı caddesi

Tasarımı uygulamak için 8 tane keskin viraj eklendi ve eğim %16’ya düşürüldü. Bu sayede hem araçlar hem de yayalar, caddede daha güvenli şekilde ilerledi. Ayrıca caddenin her 2 tarafına eklenen yürüyüş yolları ve merdivenler sayesinde yayaların rahatça kullanabileceği bir alan da oluşturuldu.

Lombard Caddesi işlevselliğin ötesinde estetikliği ile çekici hâle de geldi.

kıvrımlı Lombard Caddesi

Şık peyzajı ve çiçekli süslemeleriyle donatılmış cadde, özellikle yaz aylarınca binlerce turisti kendisine çekiyor. Âdeta görsel şölen sunan caddeye yürümek için gelenler olduğu gibi aracıyla geçmek için sıra bekleyenler de var. Ancak yoğun turist akını zamanlarında bölge sakinleri de düşünülerek araba trafiğine kapatılabiliyor.

Lombard street

Sinema dünyasına baktığımızda da bu sokağı görebiliyoruz. Good Neighbor Sam, Dr. Goldfoot ve Bikini Makinesi gibi eski filmlerin yanı sıra 2015 yağpmı Inside Out’ta da sokak canlandırıldı.

Eğer San Francisco'ya yolunuz düşerse, Lombard Street'i ziyaret etmeyi ve bu benzersiz caddenin tadını çıkarmayı unutmayın.

Bunları da inceleyebilirsiniz:
İLGİLİ HABER

Amerika'daki Bu Mahallede Neden Herkesin Evinin Önünde Bir Uçak Var? Alışverişe Bile Uçakla Gidiyorlar!
İLGİLİ HABER

Çin’deki Bazı Kamyonlar Neden Sokaklara Koskoca Sis Bulutları Bırakıyor?
İLGİLİ HABER

San Siro Stadyumu'nun Spiral Sırrı: İnsanlar mı Yürüyor Yoksa Bina mı Dönüyor?
İLGİLİ HABER

L Şeklindeki Bu İnce Bariyerler Nasıl Sel Felaketlerinin Önüne Geçebiliyor? (Basit Ama Etkili Bir Mühendisliği Var!)

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler